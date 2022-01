Les Los Angeles Lakers vont bientôt récupérer Anthony Davis et ce n'est pas trop tôt. Les Californiens ont glissé au 8e rang à l'Ouest, une déception qu'il est difficile d'attribuer à LeBron James, tant le "King" a enchaîné les superbes prestations offensives. Frank Vogel s'est réjoui du retour de Davis, en expliquant que cela enlèverait un peu de charge de travail à LeBron.

Mais le "Chosen One" n'a pas semblé convaincu, en tout cas pas en ce qui concerne le scoring. Il se sent bien et presque plus fort que jamais à la finition, et n'a aucune intention de ralentir la cadence.

"Je ne sais pas exactement de quoi il voulait parler donc je ne vais pas commenter ça. [...] Je n'ai pas besoin de marquer 30 points par match, mais je suis dans l'une des meilleures périodes de ma carrière en attaque. Je ne prévois pas de m'arrêter là. Je me sens fantastiquement bien. Je shoote très bien. Même si je n'ai pas été bon à 3 points cette nuit (contre Miami, NDLR), je me sens bien là-dessus aussi. Pareil pour les lancers. Je suis efficace quand j'attaque près du cercle. Je ne me pointe pas au match en me disant que si je ne marque pas 30 points on a aucune chance de gagner. Je joue et le scoring vient de lui-même. Au niveau de la charge de travail, je sauvais une franchise quand j'avais 18 ans, donc..."

En gros, LeBron James demande gentiment à Frank Vogel d'arrêter d'insinuer qu'il a besoin d'avoir moins de responsabilités. Sauf surprise, Anthony Davis sera de retour au prochain match et on pourra observer de quelle manière LeBron et les Lakers s'adaptent à ce comeback possiblement salvateur.

Cette saison, LeBron James tourne à 29 points de moyenne, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison 2007-2008 avec Cleveland. Evidemment, on peut aussi se dire que la perspective de battre un jour le record de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar lui trotte dans un coin de la tête...

