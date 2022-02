Les temps sont durs chez les Los Angeles Lakers. LeBron James a lui-même reconnu ces derniers jours qu'il était à plat et pensait surtout à ses verres de vin et son lit. Histoire de se remonter le moral après les trois défaites de suite (et les 7 en 10 matches...) subies ces derniers jours, le King a fait le court déplacement entre son domicile et le SoFi Stadium de Los Angeles où se déroulait le Superbowl dimanche, entre les Los Angeles Rams et les Cincinnati Bengals.

LeBron faisait partie des guests sur lesquels les caméras ont souvent tourné leur attention durant la nuit. On a ainsi pu voir que la star des Los Angeles Lakers avait besoin de se détendre et de passer du bon temps. Le concert de la mi-temps, petit verre à la main (vraisemblablement la tequila-margarita dont il faisait la promo ces derniers jours), a l'air d'avoir particulièrement plu au "Chosen One".

Certains fans des Lakers lui ont reproché sur les réseaux de ne pas être resté chez lui pour préparer le retour aux affaires de son équipe, pour le moment uniquement qualifiée pour le play-in. C'est évidemment le droit le plus strict de LeBron James que de s'amuser l'espace d'une soirée, surtout au vu de sa saison individuellement irréprochable.

LeBron James, meilleur marqueur de l’Histoire en combinant saison régulière et playoffs