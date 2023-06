LeBron s’est essayé au Français aux 24h du Mans 😅

LeBron James a donné le départ des 24 Heures du Mans lors du centenaire de l'événement ce weekend. Le King a agité le drapeau et lancé la plus célèbre course d'endurance de la planète. La superstar des Los Angeles Lakers a tenté de faire ça bien en prononçant la phrase de départ en français : "Pilotes, démarrez vos moteurs". Bon, on repassera pour la phonétique, mais l'intention était là.

Et lorsque Paul Rivera, avec lequel il travaille sur l'émission The Shop, lui a envoyé un message sur Instagram pour lui demander de ne pas lui parler français à son retour à L.A., LeBron a répondu, en français : "Je ne vois pas de quoi tu parles, mon frère".