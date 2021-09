L’énorme amende que risque Ben Simmons s’il va au bras de fer

Depuis quelques jours, on sait que Ben Simmons est prêt à ne pas se rendre au training camp des Philadelphie Sixers s'il n'est pas tradé. L'Australien est prêt à aller au clash et à ne plus disputer le moindre match avec l'équipe qui l'a drafté en 2016. Même s'il y a sanction financière ? A priori, oui.

Selon Brian Windhorst d'ESPN, Ben Simmons et son camp (c'est à dire Rich Paul et ses employés chez Klutch Sports) se sont préparés à payer les amendes prévues en cas de désistement injustifié d'un joueur. Et la prune que risque le meneur de 25 ans est méchamment salée.

A chaque jour de "travail", donc de training camp, manqué par Simmons, celui-ci devra 227 000 dollars aux Sixers. La somme, qui s'élèvera à 1.3 millions de dollars s'il zappe l'intégralité du training camp, sera déduite de son salaire. Pour un joueur avec un contrat aussi juteux (177 millions sur 5 ans), ce n'est pas si énorme. Le commun des mortels ne se risquerait par contre pas à un abandon de poste face à ces conséquences potentielles.

Le bras de fer a dans tous les cas démarré. Les Sixers n'ont pas l'intention de céder immédiatement à la demande de Ben Simmons et exigent une forte contrepartie pour le laisser rejoindre l'un de ses courtisans. Ces derniers jours, les Sacramento Kings et les Golden State Warriors ont semblé se retirer de la course à sa signature. Les exigeances de Daryl Morey sont pour le moment jugées déraisonnables par ses homologues. Simmons, lui, paraît déterminé à ne plus jamais porter le maillot de Philadelphie, quoi qu'il lui en coûte.

