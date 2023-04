L’entraînement où Jimmy Butler a détruit les titulaires des Wolves avec la G-League raconté par Jeff Teague, c’est juste magique

Dans la légende de Jimmy Butler, il y a ce fameux entraînement avec les Wolves dont on n'a jamais eu la version complète racontée par un témoin. Il se dit depuis des années que Butler, après avoir été écarté de l'équipe pour avoir demandé son trade, avait fessé les titulaires de Minnesota lors d'une opposition avec des mots doux et en faisant le show. Jeff Teague était le meneur de l'équipe A cette année-là et il a raconté dans l'émission Club 520 ses souvenirs de cette scène surréaliste.

"Le chrono touche à sa fin. Ils nous battent 18-6, un truc comme ça. Là, Jimmy devient dingue. 'Vous croyez vraiment que cette équipe peut gagner sans moi ?! Je suis là, payez-moi ! Payez-moi !'

Il n'avait même pas encore enlevé son survêt d'échauffement Jordan. Il le retire et a son T-Shirt des Timberwolves. Sauf qu'il avait découpé le Minnesota dessus et qu'on ne voyait que son torse. Il avait aussi découpé le Minnesota inscrit sur son short. Il était là avec ce gros trou sur son T-Shirt et sur la jambe. En voyant ça, je pleure de rire. Ce mec est fou.

Puis je réalise qu'il vient de nous battre avec l'équipe de G-League. Il commence à crier : 'Je vous ai battus avec les gars de la G-League ! C'est ça vos titulaires ?' Je continue de pleurer de rire, mais je me rends compte qu'il parle de moi (rires). Je suis l'un des titulaires, donc je prends la rage. On demande à faire un autre match, mais c'est au tour du second unit. Jimmy et les autres battent le second unit...

On est sur le côté, en train de se chauffer et là Jimmy se barre et rentre au vestiaire. On bat le second unit et on va chercher Jimmy au vestiaire pour qu'il vienne. Sauf qu'il était déjà parti. Il était chez lui. On a continué à jouer pendant une petite heure, puis on a pris notre douche. On allume la télé et ESPN est à l'écran. Rachel Nichols est avec Jimmy à la télé. Purée, mais c'est quoi ce délire ? Et là on l'entend dire : 'Ouais, je les ai tués à l'entraînement, mais ce sont tous de bons joueurs'.

Ca ne s'invente pas. Il nous a tués et il est parti faire une interview chez lui. C'est l'un des moments les plus iconiques que j'ai connu dans ma carrière".