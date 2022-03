L’épouse de Russell Westbrook se paye Skip Bayless

Russell Westbrook ne va plus sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, conscient qu'il n'y trouverait que des choses déplaisantes et tout sauf utiles pour remonter la pente. En attendant, son épouse Nina est là pour veiller à ce que l'honneur de son mari ne soit pas bafoué. Lorsque des journalistes comme Skip Bayless, historiquement très critique et blessant envers LeBron James et Westbrook, y vont trop fort pour critiquer le meneur des Lakers, elle n'hésite pas à leur répondre.

Dans un tweet, Nina Westbrook avait demandé à Bayless de s'excuser pour les injures et le manque de respect à l'encontre de son époux. Bayless l'a bloquée, provoquant ce message sur Instagram.

"Je viens de voir que Skip Bayless m'avait bloquée. Comme si c'était moi qui le harcelait et l'insultait constamment. Mr Bayless, je suis une personne en chair et en os. Si vous êtes capable d'utiliser votre plateforme pour écorner l'image de mon mari et de l'insulter constamment, soyez assez adulte pour accepter les conséquences de vos actions. N'essayez pas de m'effacer de votre réalité simplement pour que vous puissiez mieux assumer vos choix. Je suis toujours là. Il n'y a pas besoin de me bloquer. Soyez juste respectueux et je n'aurai pas à vous répondre ou à vous rappeler que vous avez fait des choses inconsidérées. Soyez meilleur que ça".

Depuis le début de la saison, Bayless ne ménage en effet pas Russell Westbrook et, comme avec LeBron, fait preuve d'un jusqu'auboutisme un peu théâtral pour satisfaire son audience, au détriment du respect le plus élémentaire.

