Les 5 clés des Spurs pour remporter le Game 2

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Spurs se sont inclinés à domicile contre New York (105-95). Beaucoup d'erreurs ont été commises, San Antonio a été mis en difficulté autant offensivement que défensivement. Pour espérer gagner le game 2, voici les clés sur lesquelles les joueurs vont devoir s'appuyer.

Le réveil de Wembanyama et Fox

La première chose pour que San Antonio domine New York, ça sera de retrouver un Victor Wembanyama à son meilleur niveau.

Le match 1 n'a vraiment pas reflété le niveau qu'a Victor, et il le sait. Auteur de 6 pertes de balle, il a joué avec précipitation et a perdu le contrôle du match. Malgré son double-double, ses turnovers ont coûté cher.

Avec un Wemby en dessous offensivement, il faut quelqu'un pour le suppléer. Malheureusement pour les Spurs De'Aaron Fox est complètement passé à côté. S'il est diminué physiquement à cause de sa cheville, ça n'enlève pas le fait qu'il a réalisé un match catastrophique contre les Knicks. 7 petits points marqués avec une efficacité cauchemardesque (3/13) et un dernier quart-temps qui fait mal : 0/2 au tir, 2 pertes de balles et 3 fautes bêtes.

On espère pour le meneur qu'il va vite retrouver de l'adresse et que l'attaque des Spurs va nettement s'améliorer. Mais la clé serait peut-être aussi d'essayer de mettre Dylan Harper dans le 5 de départ à la place de Fox. Le rookie a été précieux en sortie de banc.

Les pertes de balles

La deuxième clé va être de fortement diminuer les pertes de balles. Dans la première rencontre, les Texans ont réalisé 13 turnovers, dont 5 dans le dernier quart. Les Knicks n’en ont commis aucune dans le 4ᵉ.

Une différence de maitrise de la balle et du jeu qui change énormément la dynamique d'un match.

Il va falloir que les Spurs récupèrent la maitrise du ballon afin d'éviter toutes ces erreurs qui ont permis de donner des possessions gratuites aux Knicks de Jalen Brunson.

Limiter Jalen Brunson dans le money time

Jalen Brunson, parlons-en. Facteur X de New York, l'ancien joueur de Villanova a comme souvent pris feu en fin de rencontre. En difficulté en début de match à cause d’un manque d'adresse et à des blessures, il s'est montré au moment où les Knicks en avaient le plus besoin. Le meneur a inscrit 13 points dans les 7 dernières minutes, de quoi enterrer toute chance à San Antonio de remporter le game 1.

Jalen Brunson, du cauchemar à l’héroïsme face aux Spurs

Redoutable grâce à son footwork et à sa création de jeu, il va falloir que la défense des Spurs le contienne. Stephon Castle le sait, le défi sera compliqué mais il est prêt : "À ce stade, il a à peu près vu toutes les couvertures défensives possibles, il a été défendu de toutes les manières. {...} Ce qui a fonctionné pour moi, c’est d’essayer d’être physique face à lui."

Se défaire de Karl-Anthony Towns

Même sentence pour Karl-Anthony Towns. Il va falloir que les Spurs le maîtrisent s'ils veulent espérer gagner. Élément moteur de la victoire jeudi, il a impressionné par sa présence des deux côtés du terrain.

KAT a littéralement étouffé Victor Wembanyama, le forçant à shooter à 21 % de réussite. Critiqué dans le passé pour sa défense, il a fait mentir tout le monde. Collé à notre Français tout le match, il a réussi à éviter les fautes et à être présent à 100% pendant tout le match.

Offensivement, il n'a pas démérité non plus, avec 18 points et 4 passes.

5Maîtriser ses émotions et la fin de match

Pour finir, le gros défaut des joueurs de Mitch Johnson a été de ne pas avoir réussi à garder l'avantage au score. En début de deuxième mi-temps, les Spurs menaient de 14 points. Le manque d'expérience a peut-être joué, mais le résultat a fait qu'ils ont perdu la main du match.

Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais on le sait, cette équipe est tout aussi capable d'inverser la tendance. Avec des émotions plus maîtrisées, les pertes de balles seront peut-être évitées et surtout de meilleurs choix seront faits en fin de matchs.

Victor Wembanyama l'a dit, dans le Game 1, ce n'était pas qu'une question de technique mais surtout une question de mental : "Franchement, je pense que la raison pour laquelle on a perdu ce match n’est même pas d’ordre tactico-technique. On doit aborder le match avec un meilleur état d’esprit, et on doit simplement jouer notre jeu."

Réponse dans la nuit de vendredi à samedi, à 2H30 du matin pour ce game 2.