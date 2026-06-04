Jalen Brunson, du cauchemar à l’héroïsme face aux Spurs

Jalen Brunson a encore été crucial pour les Knicks. Pourtant, son game 1 avait bien mal débuté...

Pour ce premier match des finales NBA 2026, ce sont finalement les Knicks qui se sont imposés sur le parquet de San Antonio (105-95). Le douzième succès de suite pour New York, invaincu depuis sa seule défaite des playoffs contre Atlanta le 23 avril dernier. Au cours d'une rencontre intense cette nuit, Jalen Brunson a offert la victoire à sa franchise dans le money time.

Pourtant, le meneur new-yorkais a vécu une première période très compliquée. Auteur d'un seul panier sur sept tentatives, il s’est d’abord blessé au genou en étant percuté involontairement par Harrison Barnes. Une grosse inquiétude s'est alors faite ressentir avant d'avoir des nouvelles rassurantes. Après de longues minutes passées dans les vestiaires, il est revenu dans le 2e quart. Le joueur de 29 ans s’est ensuite blessé de nouveau, à la cheville cette fois. Une blessure moins violente qui lui permettra de revenir rapidement sur le terrain.

Jalen Brunson a terminé avec 10 petits points à la pause et peu d'adresse au tir.

Jalen Brunson is HURT vs the Spurs in Game 1 after a contact knee injury. 🚨 🤕 After Barnes was shoved, he fell and hit Brunson's knee, forcing Jalen to limp and go to the Knicks locker room. He returned to the bench shortly after, but this is an injury to keep in mind. pic.twitter.com/XAf0wCYmDU — BallersCulture (@BallersCultureX) June 4, 2026

Le retour de Captain Clutch

Malgré ces alertes et la frustration visible de Jalen Brunson à l'encontre des arbitres, l'ancien joueur de Villanova a pris son mal en patience. Bien aidé par un excellent Karl-Anthony Towns sur ce match, Brunson a comme souvent pris les commandes de la 2ᵉ période. Et il a surtout repris son surnom de Capitaine Clutch dans le dernier quart-temps. Cette fois-ci, en plantant 13 points dans les 7 dernières minutes de la rencontre, dont un deux points crucial à trente secondes de la fin qui a condamné les Spurs.

Jalen Brunson et les Knicks ont joué un gros coup en allant s'imposer à l'extérieur lors de ce game 1. Avec un peu moins d'adresse que depuis le début de ses playoffs où il tourne à 48.6% de réussite en moyenne, le leader de New York s'est une nouvelle fois surpassé. Il a terminé le match avec 30 points (38.7 % FG), 3 rebonds et 2 passes.

"JALEN BRUNSON DOES IT AGAIN!" 13 IN THE 4Q. 30 FOR THE GAME. KNICKS LEAD BY 6. 37.8 SECONDS TO GO. pic.twitter.com/dyiDJoklmi — NBA (@NBA) June 4, 2026

Jalen Brunson a montré de la détermination pour décrocher cette victoire : "Ça n'a pas vraiment été ma soirée, la plupart du temps. Mais on a continué à s'accrocher. On a fini par trouver une solution."

Une mentalité forte dont son coach, Mike Brown, fait l’éloge : "C'est un vrai battant. Dans les moments décisifs, il est toujours là. C'est exactement ce qu'on attend d'un MVP. On lui a confié le ballon, on lui a dit qu'on allait tout miser sur lui, et il a réussi à nous offrir la victoire."

Jalen Brunson et ses coéquipiers ont rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi à 2H30 du matin pour la deuxième opposition face à San Antonio.