Votez pour votre All-Time team des Toronto Raptors

Salut à tous, c'est parti pour les Toronto Raptors.

A vous de voter, pas de poste par poste, c'est du feeling, pas de soucis de talent intrinsèque, vous êtes libre d'ignorer des joueurs d'époque que vous n'avez jamais vu jouer.

Vous avez jusqu'à Samedi midi, veillez bien à me classer les joueurs de 1 à 5 pour l'indice de pop final.

A partir de la semaine prochaine, playoff oblige, on lève un peu le pied, mais pas trop quand même. Je vous proposerai une équipe le lundi et une autre le jeudi, vous aurez un peu plus de 24h pour voter à chaque fois.

Merci encore à tous pour la participation.