Très critiqués après la fin polémique du Game 5 entre Cleveland et Detroit, les arbitres ont justifié leur décision de ne pas siffler faute sur Jarrett Allen.

L’action fait énormément parler depuis la victoire des Cleveland Cavaliers face aux Detroit Pistons, et les arbitres ont désormais donné leur version des faits.

Dans les dernières secondes du temps réglementaire du Game 5, alors que le score était de 103-103, Ausar Thompson s’est retrouvé au sol après un contact avec Jarrett Allen en essayant de récupérer un ballon libre. Beaucoup ont immédiatement réclamé une faute du pivot des Cavs, qui aurait pu envoyer Detroit sur la ligne des lancers-francs pour gagner le match.

Mais les officiels n’ont pas sifflé.

Après la rencontre, le « crew chief » Tony Brothers a expliqué cette décision dans le rapport officiel transmis à la presse américaine.

Selon lui, Jarrett Allen et Ausar Thompson disputaient simplement un ballon libre au moment du contact. Les arbitres estiment que les deux joueurs jouaient tous les deux le ballon » et qu’aucun des deux n’en avait clairement le contrôle lorsque leurs jambes sont entrées en contact.

Tony Brothers parle ainsi d’un « contact accidentel » (« incidental contact ») et considère donc que la décision de ne pas siffler faute était la bonne.

The post game Pool Report from Tony Brothers isn’t one I’d say Pistons fans will find satisfactory pic.twitter.com/2Pq0ubq0AC — Sean Murphy (@seanhalfcourt) May 14, 2026

Une justification qui ne risque pas de calmer la colère des Pistons et de leur coach J.B. Bickerstaff, déjà très remonté contre l’arbitrage depuis plusieurs matches dans cette série face à Cleveland.

Le match s’est finalement poursuivi en prolongation, où les Cavaliers ont fini par s’imposer 117-113 derrière les 30 points de James Harden.

Detroit se retrouve désormais mené 3-2 avant un Game 6 déjà décisif à Cleveland.