Les Pistons crient au vol après un oubli arbitral

Les Pistons ne décolèrent pas après la faute non sifflée sur Ausar Thompson en toute fin de 4e quart-temps dans le game 5.

Les Detroit Pistons ont le sentiment d’avoir laissé échapper un match qui leur tendait les bras mercredi soir. Battus 117-113 après prolongation par les Cleveland Cavaliers dans le Game 5 des demi-finales de conférence Est, les joueurs de J.B. Bickerstaff restent surtout frustrés par une décision arbitrale très contestée dans les dernières secondes du quatrième quart-temps.

Alors que le score était de 103-103 à moins de dix secondes de la fin, Ausar Thompson semblait avoir pris un avantage décisif en transition après avoir récupéré le ballon. Mais au moment d’accélérer vers le cercle, le sophomore des Pistons s’est retrouvé au sol après un contact avec Jarrett Allen. Les arbitres ont laissé jouer malgré les protestations immédiates du banc de Detroit et des joueurs présents sur le parquet.

Une séquence qui fait énormément parler depuis la rencontre. Thompson était jusque-là parfait sur la ligne avec un 2 sur 2 aux lancers-francs dans le match, et deux tentatives auraient pu permettre à Detroit de prendre l’avantage dans les ultimes secondes du temps réglementaire.

Au lieu de ça, Cleveland a récupéré le ballon, puis a fini par faire la différence en prolongation derrière Donovan Mitchell et James Harden. Les Pistons, eux, ont semblé avoir énormément de mal à digérer cette action litigieuse, tant émotionnellement que mentalement.

Cade Cunningham n’a d’ailleurs pas caché sa colère après la rencontre. Le meneur de Detroit estime que le coup de sifflet manqué était évident.

“On a tous vu l’action. Je pense que c’est assez clair qu’il y avait faute. Ausar avait le ballon en sa possession, il avançait vers le panier et il s’est fait déséquilibrer. C’est une faute, ça l’a été tout le reste du match. Mais là, ce n’était plus une faute.”

Sans résumer leur défaite à cette seule action, les Pistons ont clairement le sentiment qu’un tournant majeur leur a échappé. Désormais menés 3-2 dans la série, ils vont devoir rapidement évacuer cette frustration avant un Game 6 qui s’annonce électrique.