Les Blazers peuvent-ils vraiment quitter Portland ?

Les Blazers et la ville de Portland sont encore loin d’un accord pour rénover le Moda Center, faisant planer le doute sur l’avenir de la franchise.

L’avenir à long terme des Portland Trail Blazers dans l’Oregon commence à inquiéter. D’après The Athletic, les discussions entre la franchise et la ville autour de la rénovation du Moda Center sont actuellement dans l’impasse.

« Je pense que nous sommes très loin d’un accord », a confié une source interne aux Blazers. La ville a pourtant transmis une proposition portant sur un nouveau bail de vingt ans, avec 600 millions de dollars de financements publics pour moderniser la salle. Mais les conditions sont jugées inacceptables par la franchise. La ville demande notamment aux Blazers de verser trois millions de dollars par an pour compenser les taxes foncières, de faire appel à des travailleurs syndiqués et de limiter les dépassements de budget pendant les travaux.

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« Cette proposition est inacceptable », a estimé une source au sein de l’organisation, qui accuse les responsables locaux de transformer les négociations en bataille politique. Les Blazers doivent désormais décider de leur réponse, alors que la ville prévoit de voter sur le financement le 12 août. Un accord doit être trouvé avant le 31 décembre pour que les 365 millions de dollars promis par l’État de l’Oregon puissent être débloqués.

Tom Dundon n’a jamais parlé d’un déménagement

Cette situation alimente forcément les inquiétudes autour de l’avenir de la franchise. Le bail actuel du Moda Center expire en 2030 et l’arrivée du nouveau propriétaire, Tom Dundon, a fait naître des interrogations sur un éventuel départ vers une autre ville.

Deux hauts responsables des Blazers assurent toutefois que Dundon n’a jamais évoqué cette possibilité.

« Personne chez les Blazers n’a jamais dit que nous voulions partir. Nous ne le voulons pas. Nous voulons rester à Portland », insiste l’une des sources citées par The Athletic.

La ville reproche de son côté à l’organisation de ne pas avoir présenté assez précisément ses projets de rénovation. Les Blazers envisageraient notamment de créer une nouvelle entrée, de moderniser les espaces de restauration et de réaménager une partie des tribunes supérieures.

La franchise refuse cependant de dévoiler davantage de détails tant que la menace d’une action en justice liée à l’état actuel du Moda Center n’aura pas été écartée. Pour le moment, les deux camps restent donc bloqués sur leurs positions. Les Blazers auraient même commencé à étudier les accords conclus pour d’autres salles NBA et pourraient réclamer un autre projet, voire la construction d’une nouvelle enceinte à Portland.

Un déménagement reste très hypothétique. Mais à quatre ans de la fin du bail, l’absence d’accord commence forcément à faire planer un doute sur l’avenir des Blazers dans leur ville.