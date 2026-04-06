Les Blazers pourraient changer de coach

Officiellement, Tiago Splitter n’est toujours qu’un intérimaire de Chauncey Billups sur le banc de touche des Portland Trail Blazers. Mais on se doute bien que ce dernier, cité dans une enquête du FBI et accusé d’avoir participé à des parties de poker truquées, ne reviendra pas coacher la franchise de l’Oregon. Le Brésilien, ancien entraîneur de Paris, a plutôt assuré à la tête de l’équipe puisque ses joueurs vont disputer le play-in et gardent une chance de se qualifier pour les playoffs. Les Blazers pourraient aussi terminer la saison avec un bilan positif puisqu’ils sont pour l’instant à 40 victoires et 38 défaites.

Mais ça ne lui offre pas une place automatique sur le banc l’an prochain. Selon Marc Stein, l’organisation serait activement à la recherche d’un coach pour la saison 2026-2027. Les Blazers viennent d’être rachetés par Tom Dundon et ce dernier se veut très ambitieux. Il espère ramener le club aux sommets de la Conférence Ouest. Et ça commence donc pour lui avec la nomination d’un tacticien.

On imagine que Splitter fera quand même partie des candidats. Surtout si Portland dispute les playoffs et y fait bonne figuration. Les Blazers seront renforcés par le retour de blessure de Damian Lillard l’an prochain et ils ont un bon mix de jeunes talentueux (Donovan Clingan, Toumani Camara, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson) et de joueurs confirmés (Jrue Holiday, Deni Avdija, Jerami Grant). Un groupe et un projet potentiellement attractif pour les coaches.