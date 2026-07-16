Après leur victoire face à la Croatie, les joueurs de l’équipe de France U20 ont rejoint le dernier carré de l’Eurobasket.

Les Bleuets continuent leur sans-faute à l'EuroBasket U20. Opposée à la Croatie ce jeudi en quart de finale, l'équipe de France a dû batailler jusqu'au bout, mais elle s'est finalement imposée 76 à 66 après prolongation.

Un match loin d'être simple pour les joueurs de Mickaël Hay, qui ont longtemps été accrochés par une équipe croate dure au mal. La rencontre a été serrée du début à la fin, avec de nombreux changements de leader et une vraie difficulté pour les Français à faire le break.

À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient encore dos à dos, 61-61. Mais dans la prolongation, les Bleuets ont enfin réussi à imposer leur défense, leur physique et leur maîtrise. Résultat : un 15 à 5 fatal qui a totalement éteint la Croatie.

Les "MoMo" au pouvoir

Dans un match où l'adresse extérieure française a été catastrophique, avec seulement 8,7 % à trois points, les Bleuets ont trouvé leur salut près du cercle et au rebond. Et dans ce registre, Mohamed Sankhe a été immense.

Le pivot français a signé une performance de patron avec 18 points à 8/11 au tir, 11 rebonds, dont 7 offensifs, 1 interception et 25 d'évaluation. Une présence précieuse des deux côtés du terrain, surtout dans les moments où la France avait besoin de points faciles et de secondes chances.

À ses côtés, Mohamed Diakité a lui aussi répondu présent. Déjà excellent contre la Pologne en huitième de finale, l'ailier fort a encore porté les Bleuets avec 20 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 contres. Son adresse de loin n'était pas au rendez-vous, mais il a compensé par son impact physique, sa présence au rebond et sa capacité à aller chercher des fautes.

Ce duo a clairement tenu la France en vie dans une rencontre où tout n'a pas été fluide offensivement. Les Bleuets n'ont pas toujours bien shooté, ont parfois manqué de rythme, mais ils ont montré une vraie solidité mentale pour ne jamais paniquer.

Une demi-finale au bout du courage

La Croatie a longtemps cru pouvoir faire tomber les Français. À chaque fois que les Bleuets semblaient prendre un léger avantage, les Croates revenaient dans le match. Mais dans les cinq minutes supplémentaires, la France a enfin mis le us agressifs, plus dominants physiquement et plus justes dans les choix, les Bleuets ont fait la différence au meilleur moment. C'est aussi ce qui marque dans cette équipe depuis le début du tournoi : même quand elle ne déroule pas, même quand elle n'a pas son adresse, elle trouve des solutions.

Avec cette victoire, l'équipe de France U20 file en demi-finale de l'EuroBasket. Le parcours parfait continue, et les Bleuets ne sont plus qu'à une marche d'une nouvelle finale européenne.