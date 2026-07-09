En remportant leur match face à la Serbie, les filles de l'équipe de France U20 se sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro U20.

Après trois succès en trois matches en phase de poule, les Françaises, invaincues, ont logiquement terminé premières de leur groupe. Ce qui les a amenées à rencontrer la Serbie en huitième de finale hier soir. Une rencontre sans accroc pour les Bleuettes, qui se sont facilement imposées 81 à 65.

Si le début de rencontre était plutôt équilibré, le match a pris un tournant dans le deuxième quart-temps, porté notamment par Sarah Cissé.

Sarah Cissé, à couper le souffle

Sarah Cissé a réalisé une performance folle, avec un double-double énorme. Elle a terminé la rencontre avec 33 points à 68 % de réussite au tir, 10 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Ultra dominante dans la raquette, mobile, fluide et rapide sur ses appuis, elle a enchaîné les spin moves, euro steps et tirs à mi-distance. La Française a mis tout le monde d'accord. L'intérieure est actuellement la leader des Bleuettes dans trois catégories : l'évaluation, les points et les rebonds. Elle est clairement la joueuse à suivre sur cet Euro.

Sarah Cissé 🇨🇵 ce soir à l'Euro U20 33 POINTS

10 rebonds

13/19 au tir

37 d'évaluation

en 29 minutes Mesdames et messieurs, la nouvelle crack du basket français. Une 2007 clairement en avance, qui a déjà commencé à péter avec le BLMA cette saisonpic.twitter.com/85gBNeNPBP — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 8, 2026

Déjà professionnelle en Boulangère Wonderligue avec Lattes-Montpellier cette saison, Sarah Cissé avait déjà fait parler d'elle, à 19 ans, par son talent et sa précocité.

Elle a bien été aidée par Stella Colas, autrice de 13 points, 8 rebonds, 3 passes et 1 interception, ainsi que par Lana Bentoumi, qui a fini avec 10 points, 9 rebonds et 2 passes.

Plus agressive, plus adroite et deux fois plus présente au rebond que son adversaire, avec 48 prises contre 24, l'équipe de France n'a pas fait de cadeau. Les joueuses de Xavier Noguera veulent prouver qu'elles ont toujours leur place parmi les meilleures nations chez les espoirs.

Si les Serbes sont revenues en force au retour des vestiaires en réduisant l'écart, l'équipe de France a rapidement relevé la tête pour finalement l'emporter avec plus de 15 points d'avance.

Petite alerte tout de même pour Ines Pitarch-Granel, qui n'a pas joué hier. Elle est l'une des leaders du vestiaire tricolore et on espère qu'il s'agissait simplement de repos, et non d'une blessure importante qui l'aurait éloignée du parquet.

Les Bleuettes joueront leur quart de finale demain à 17 heures contre la Lituanie, le pays hôte.