Les Bleus chutent lourdement contre Israël

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour l'équipe de France. Après un match offensif assez épique contre la Slovénie samedi, les Bleus ont mordu la poussière (82-69) le lendemain face à Israël, concédant leur première défaite dans cet Eurobasket 2025.

Dans un match là aussi accroché mais où la maladresse a primé côté français, les coéquipiers de Guerschon Yabusele n'ont jamais réussi à retrouver leur allant de la veille, ni à limiter la domination israélienne au rebond (42-33). Les hommes de Frédéric Fauthoux n'ont pas non plus été en mesure de réellement gêner Deni Avdija, auteur d'un superbe match (23 points, 8 rebonds, 5 interceptions), ni son compère de longue date Yam Madar (17 pts) ou l'ancien Parisien Ginat (14 pts).

Les Bleus, qui avaient semble-t-il fait le plus dur en battant la Slovénie, vont maintenant devoir dominer la Pologne en espérant qu'Israël ne remporte pas tous ses matches jusqu'à la fin de la phase de poules.

En attaque, le jeu français a été beaucoup moins fluide, avec très peu de joueurs capables de donner le change sur la durée. Pas de coup de chaud de Sylvain Francisco (2 pts à 1/8) et aucun de ses coéquipiers à plus de 14 points. Zaccharie Risacher (14 pts) a été intéressant, Elie Okobo a eu un énorme coup de chaud en deuxième mi-temps, mais les Tricolores ont manqué de justesse et de constance. Surtout, ils ont été particulièrement embêtés par la zone israélienne et l'agressivité de leurs adversaires du jour.

Espérons qu'il s'agisse d'un accident et d'un coup de pompe lié à la fatigue née de l'intensité du match de la veille. Il serait dommage de caler après un démarrage aussi prometteur.

Le boxscore