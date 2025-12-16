Malgré une saison difficile et des rumeurs insistantes, les Milwaukee Bucks n’ont pas dit leur dernier mot. La franchise envisagerait un nouveau trade majeur pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rester.

Milwaukee refuse d’abandonner et prépare un nouveau coup d’envergure

Les Milwaukee Bucks n’ont pas l’intention de baisser les bras dans le dossier Giannis Antetokounmpo. Malgré une saison compliquée et des rumeurs persistantes autour de l’avenir de leur superstar, la franchise envisagerait un nouveau trade majeur afin de renforcer l’effectif et convaincre le double MVP de poursuivre l’aventure dans le Wisconsin.

Selon Eric Nehm de The Athletic, les Bucks continuent d’explorer des pistes ambitieuses, quelques mois seulement après une décision déjà lourde de conséquences.

« Cinq mois après la décision choc de couper Damian Lillard afin de signer Myles Turner pour quatre ans et 107 millions de dollars, les Bucks ne brandissent pas encore le drapeau blanc concernant l’avenir d’Antetokounmpo à Milwaukee », écrit Nehm.

« Des sources indiquent au contraire qu’ils envisagent une nouvelle addition significative pour augmenter leurs chances de le convaincre de rester », ajoute-t-il.

Un message clair envoyé à Giannis Antetokounmpo

Avec un bilan de 11 victoires pour 16 défaites, Milwaukee traverse une période délicate, alimentant les spéculations sur un possible départ de Giannis vers une équipe plus immédiatement compétitive. La direction semble toutefois déterminée à agir plutôt que subir, quitte à frapper encore fort sur le marché.

Giannis Antetokounmpo dispute actuellement sa 13e saison NBA sous le maillot des Bucks. Il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, avec une player option pour 2027-2028, ce qui laisse théoriquement du temps à la franchise pour ajuster son projet.

Sur le terrain, le Grec continue de porter son équipe, avec des moyennes de 28,9 points, 10,1 rebonds et 6,1 passes en 17 matchs cette saison. Des performances qui rappellent que le problème n’est pas son niveau, mais bien l’environnement collectif autour de lui.

Reste désormais à savoir si ce nouveau pari audacieux des Bucks suffira à convaincre leur joueur emblématique que Milwaukee peut encore être un candidat crédible au titre.

