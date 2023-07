Les Cavs champions de Summer League, Cam Whitmore MVP

La Summer League de Las Vegas a pris fin cette nuit, avec le sacre des Cleveland Cavaliers en finale contre les Houston Rockets. Les Cavs se sont assez facilement imposés (99-78) grâce notamment à Isaiah Mobley (le frère d'Evan), auteur de 28 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres, de Sam Merrill (27 pts à 6/12 à 3 pts) et d'Emoni Bates (19 pts, 5 rbds, 4 asts). Mobley a été élu MVP de la finale.

Emoni Bates (19 PTS, 5 REB, 4 AST) helps lead the @cavs to the #NBA2KSummerLeague championship!

Bates was named to the All-Summer League Second Team prior to tonight's final 👏 pic.twitter.com/dYsWnnINoE

— NBA (@NBA) July 18, 2023