Les Celtics continuent d’explorer un transfert de Jaylen Brown

Malgré l'échec du dossier Giannis Antetokounmpo, les Celtics continuent de discuter activement d'un éventuel transfert de Jaylen Brown, très convoité sur le marché.

L'avenir de Jaylen Brown à Boston semble compromis. Selon Shams Charania, les Boston Celtics restent « activement » engagés dans des discussions concernant leur ailier All-Star, plusieurs équipes ayant manifesté leur intérêt ces derniers jours.

Une tendance qui confirme que l'échec de la piste Giannis Antetokounmpo n'a pas mis fin aux réflexions des dirigeants de Boston.

Les Celtics continuent d'écouter les offres

Jaylen Brown est donc clairement disponible sur le marché des transferts, alors que plusieurs franchises surveillent de près sa situation.

Kevin O'Connor, de Yahoo Sports, ajoute notamment que les Minnesota Timberwolves avaient étudié la possibilité d'un échange avant de finalement boucler l'arrivée de LaMelo Ball.

D'autres équipes, comme les Cleveland Cavaliers, les Portland Trail Blazers, les Houston Rockets ou encore les Atlanta Hawks, sont régulièrement citées parmi les prétendants potentiels.

Brad Stevens entretient le flou

Interrogé après l'échec du trade pour Giannis, le président des opérations basket des Celtics, Brad Stevens, a tenu à limiter les dégâts, Brown ayant été la contrepartie proposée pour accueillir le Grec. Mais il n'a pas fermé la porte à un départ de Brown.

« Jaylen Brown représente une grande partie de ce que nous sommes. Je ne veux pas prédire l'avenir. Aujourd'hui, c'est notre équipe. »

Stevens a également révélé avoir eu des discussions franches avec son joueur au sujet des rumeurs de transfert.

« Nous avons eu de très bonnes conversations, très honnêtes. »

Des propos qui confirment que Boston ne cache pas les différentes possibilités étudiées cet été.

Une valeur toujours aussi élevée

Avant que Giannis Antetokounmpo ne rejoigne le Miami Heat, les Celtics auraient proposé Jaylen Brown accompagné de deux choix du premier tour de Draft dans leurs discussions avec Milwaukee.

Auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière avec 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes décisives de moyenne, Brown conserve une valeur très élevée sur le marché.

Reste désormais à savoir si Boston finira par concrétiser un échange ou si son ailier continuera finalement d'évoluer aux côtés de Jayson Tatum la saison prochaine.

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