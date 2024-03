Les Clippers s’effondrent, nouveau scandale de paris en NBA

Le CQFR du mardi 26 mars 2024, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou, est en ligne.

Nuit chargée en NBA avec 11 matches, Shaï Mamou et Antoine Pimmel reviennent sur les éléments les plus importants, à commencer par l'énorme upset des Hawks face aux Celtics, la chute libre des Clippers et le scandale qui entoure Jontay Porter.

