🎙️ Les complots NBA, on y croit ou on n’y croit pas ?

Comme chaque semaine, Antoine et Théo tentent de répondre à vos questions, sans trop dériver du sujet (ou pas... ou pas du tout). Au menu de ce samedi, on parle de NBA et de théories du complot, celles auxquelles on croit un peu, beaucoup, à la passion ou pas du tout. Au passage, on discute même de nos émotions les plus profondes ou primales.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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