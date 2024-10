Dans le podcast cette semaine, Théophile Haumesser et Antoine Pimmel discutent de ce qui les a le plus marqué durant cette première semaine NBA. Les Pacers, les Lakers, les Sixers, l'arbitrage et ou encore Zaccharie Risacher, il y avait beaucoup de choses à aborder.

Le podcast sur YouTube

🎙️ Planète NBA : Tous les enjeux, toutes les attentes pour la saison