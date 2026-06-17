Les Finales NBA 2026… une première depuis celles des Bulls de Jordan !

Les Finales NBA 2026 entre les Knicks et les Spurs ont connu des audiences historiques. On en redemande !

Les Finales NBA entre New York et San Antonio viennent de se terminer et ont vu les Knicks être sacrés champions pour la première fois depuis 53 ans après une victoire 4-1 dans la série. Et on peut dire qu'au-delà du résultat sur le terrain, l'événement a été un véritable succès.

D'après ESPN et ABC, les diffuseurs de la série, ces Finales 2026 ont battu tous les records récents en devenant les plus regardées depuis celles de 1998.

Cette année, l'engouement a été immense avec 20,6 millions de téléspectateurs en moyenne et 24,5 millions lors du Game 5, dont un pic à 33 millions. Des chiffres tout simplement impressionnants.

Lors de cette dernière rencontre, Jalen Brunson a inscrit 45 points avant d'être élu MVP des Finales. Une performance qui n'est pas sans rappeler celle de 1998...

La légende de MJ

Il y a 28 ans, les Finales opposaient Chicago à Utah. Une série remportée 4-2 par les Bulls de nul autre que Michael Jordan. À l'époque, l'audience du Game 6 avait atteint un pic de 35,89 millions de téléspectateurs, ce qui en fait encore aujourd'hui le match NBA le plus regardé de l'histoire. Sur l'ensemble de la série, la moyenne s'élevait à 26,9 millions de téléspectateurs, des chiffres exceptionnels.

Mené d'un point par le Jazz dans le Game 6, Michael Jordan avait inscrit le tir décisif face à Bryon Russell à six secondes de la fin. Ce soir-là, il avait marqué 45 points et décroché le titre de MVP des Finales. Une performance qui rappelle forcément celle réalisée par Jalen Brunson cette année.

C'était il y a 28 ans... 🥹 Michael Jordan (45 points) intercepte et plante le step-back jumper afin de permettre aux Bulls de décrocher leur troisième titre consécutif 🏆#NBAFinals pic.twitter.com/u1rNiQtqJ3 — NBA France (@NBAFRANCE) June 15, 2026

Le mythique numéro 23 disputait alors ses derniers matchs avec la franchise de l'Illinois. Il remporta ce soir-là son sixième et dernier titre NBA. Légendaire.

À noter que les playoffs 2026 ont eux aussi été les plus regardés depuis 1998, comme l'a annoncé la NBA.