Quelques heures après le départ de LaMelo Ball, les Hornets ont sécurisé leur nouveau meneur titulaire en offrant un contrat de trois ans à Coby White.

Les Charlotte Hornets n'ont pas perdu de temps.

Après avoir transféré LaMelo Ball vers les Minnesota Timberwolves, la franchise a verrouillé son nouveau meneur titulaire en s'accordant avec Coby White sur un contrat de trois ans et 74 millions de dollars, selon Shams Charania.

Un accord qui confirme la volonté de Charlotte de faire de White le nouveau patron de son backcourt.

Charlotte mise sur la continuité

Arrivé en provenance des Chicago Bulls lors de la trade deadline de février, White s'est rapidement imposé dans la rotation des Hornets.

Selon Michael Scotto, plusieurs équipes, dont les Detroit Pistons et les Brooklyn Nets, suivaient également son dossier avant qu'il ne décide de rester en Caroline du Nord.

Après le départ de LaMelo Ball, White est désormais attendu comme le futur meneur titulaire de Charlotte.

Un choix logique après la fin de saison

Sur l'ensemble de la saison, disputée entre Chicago et Charlotte, White a compilé 17,1 points, 3,4 rebonds et 3,9 passes décisives de moyenne.

Sous le maillot des Hornets, il avait notamment contribué à la belle fin de saison de son équipe, qui avait échoué de peu aux portes des playoffs.

« Évidemment, j'adore être ici. Ce sont avant tout les gens. Le staff, les préparateurs, tout le monde... Ils créent un environnement où l'on a envie de venir travailler chaque jour », expliquait-il récemment au Charlotte Observer.

Un nouveau chapitre pour les Hornets

En sécurisant Coby White sur plusieurs saisons, Charlotte tourne définitivement la page LaMelo Ball.

Les Hornets disposent désormais d'un effectif plus flexible financièrement et comptent poursuivre leur progression autour de White, Brandon Miller, Kon Knueppel et Miles Bridges avec l'ambition de franchir un nouveau cap dans la Conférence Est.

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