LaMelo Ball à Minnesota !

C'était l'un des gros dossiers de la soirée, et il n'aura finalement pas traîné. Quelques heures seulement après les premières révélations de Shams Charania sur les discussions autour de LaMelo Ball, les Minnesota Timberwolves ont trouvé un accord avec les Charlotte Hornets pour récupérer le meneur All-Star. Un énorme coup réalisé par la franchise du Minnesota, qui cherchait depuis plusieurs mois un véritable créateur à associer à Anthony Edwards.

LaMelo Ball prend la direction du Minnesota

D'après Shams Charania, les Hornets envoient LaMelo Ball et Josh Green aux Timberwolves. En échange, Charlotte récupère Naz Reid, un premier tour de Draft non protégé en 2033, trois droits d'échange de premier tour (2028, 2029 et 2030) ainsi que trois choix du deuxième tour (2029, 2032 et 2033). Le swap 2029 c'est uniquement si Minnesota pioche en 1-5. Celui de 2030, c'est uniquement si Minnesota a le premier choix, ce qui permet de nuancer la contrepartie engagée par les Timberwolves.

Le deal marque un tournant majeur pour les deux franchises. Minnesota mise clairement sur le talent offensif de Ball pour franchir un cap après avoir récemment transféré Julius Randle. Les Wolves obtiennent enfin le meneur créatif qu'ils recherchaient afin de soulager Anthony Edwards à la création et d'apporter une nouvelle dimension à leur attaque.

LaMelo Ball aux Wolves, le plus grand défi de sa carrière

Charlotte tourne la page

Du côté des Hornets, cette décision confirme la volonté de construire autour de Brandon Miller et Kon Knueppel. Malgré une saison encourageante et une qualification au play-in, la franchise a choisi de récupérer un intérieur de haut niveau avec Naz Reid ainsi qu'un important capital de Draft pour préparer l'avenir.

Avec ce transfert, l'un des feuilletons les plus brûlants du début d'intersaison connaît donc un dénouement express. Les Timberwolves frappent un énorme coup sur le marché, tandis que Charlotte ouvre officiellement un nouveau chapitre de sa reconstruction.

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