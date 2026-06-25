LaMelo Ball à Minnesota !

C'était l'un des gros dossiers de la soirée, et il n'aura finalement pas traîné. Quelques heures seulement après les premières révélations de Shams Charania sur les discussions autour de LaMelo Ball, les Minnesota Timberwolves ont trouvé un accord avec les Charlotte Hornets pour récupérer le meneur All-Star. Un énorme coup réalisé par la franchise du Minnesota, qui cherchait depuis plusieurs mois un véritable créateur à associer à Anthony Edwards.
LaMelo Ball prend la direction du Minnesota
D'après Shams Charania, les Hornets envoient LaMelo Ball et Josh Green aux Timberwolves. En échange, Charlotte récupère Naz Reid, un premier tour de Draft non protégé en 2033, trois droits d'échange de premier tour (2028, 2029 et 2030) ainsi que trois choix du deuxième tour (2029, 2032 et 2033). Le swap 2029 c'est uniquement si Minnesota pioche en 1-5. Celui de 2030, c'est uniquement si Minnesota a le premier choix, ce qui permet de nuancer la contrepartie engagée par les Timberwolves.
Le deal marque un tournant majeur pour les deux franchises. Minnesota mise clairement sur le talent offensif de Ball pour franchir un cap après avoir récemment transféré Julius Randle. Les Wolves obtiennent enfin le meneur créatif qu'ils recherchaient afin de soulager Anthony Edwards à la création et d'apporter une nouvelle dimension à leur attaque.
LaMelo Ball aux Wolves, le plus grand défi de sa carrière
Charlotte tourne la page
Du côté des Hornets, cette décision confirme la volonté de construire autour de Brandon Miller et Kon Knueppel. Malgré une saison encourageante et une qualification au play-in, la franchise a choisi de récupérer un intérieur de haut niveau avec Naz Reid ainsi qu'un important capital de Draft pour préparer l'avenir.
Avec ce transfert, l'un des feuilletons les plus brûlants du début d'intersaison connaît donc un dénouement express. Les Timberwolves frappent un énorme coup sur le marché, tandis que Charlotte ouvre officiellement un nouveau chapitre de sa reconstruction.
🎙️ LaMelo Ball aux Minnesota : notre analyse complète en podcast
Naz REID était un sixième homme de luxe et les Hornets peuvent encore espérer quelques trades intéressants pour se renforcer.
J'ai un peu de mal aussi à comprendre la stratégie à long terme des Wolves 🙄
Le secteur intérieur est déplumé, Rudy n'est plus tout jeune et je trouve le pari Lamelo un peu risqué, voir inutile... Coby White était un profil plus enviable.
Ils veulent une équipe tournée vers l'extérieur et du jeu rapide. Ils suivent le chemin que prend la NBA en ce moment.
Sinon, je trouve aussi le risque mesuré, c'est davantage le contrat de Dosunmu qui me semble excessif.
Qu’il’panique à l’idée de perdre Edwards d’ici peu et se sentent obliger de faire des mouvements.
Se retrouver quasi sans picks maîtrisés sur 7 ans pour un gars aussi peu fiable et injury prone, ça peut très vite mal tourner.
Les Hornets font un petit pas en arrière mais se mettent très bien pour le futur. A la limite ils peuvent probablement faire venir Ja pour un quart des assets qu'ils ont obtenu
Les Wolves ont l'objectif, et c'est bien normal avec Edwards, d'être (très) compétitifs donc les swaps sont presque sans importance tant qu'ils le sont.
Josh Green est un bon joueur qui va intégrer la rotation de Minnesota.
Donc t'as un deal Lamelo + Josh Green vs Reid + 1 premier tour de draft. C'est pas si cher que ça. Pas du tout même.
Le risque, comme souligné, c'est plus le physique de Lamelo.
Perso, globalement, je trouve le trade très sympa pour les deux équipes en fait.
Et si ça foire ou ça tourne mal, il peuvent tout perdre et les swaps deviendront très importants. Donc je pense que le calcul "ils ne lâchent qu'un 1st" n'est pas le bon. Où en tout cas il n'est le bon quand dans le meilleur des mondes.
Le soucis de ce deal c'est que si dans les mois qui viennent, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas (ce qui est une possibilité assez importante), ils sont bloqués pour 7 ans parce qu'ils ne peuvent pas vraiment rebuild et ils n'auront pas d'assets convaincants à lâcher pour s'améliorer.
Et le manque d'asset va aussi être un problème pour reconstituer le secteur intérieur.
Par contre il faut qu'ils se donnent plus de temps que quelques mois pour juger car l'attaque va complètement shifter vers de la vitesse et du jeu extérieur via leurs différents moves et ça prend du temps de reconstruire une attaque.
Je ne m'attends pas à ce que ça marche tout de suite, plutôt même à ce qu'ils galèrent dans les premiers mois et se fasse taper dessus par les médias et sur les réseaux.
C'est à ce moment là qu'ils devront réussir à garder le cap. Un peu comme quand ils avaient fait venir Rudy, ça avait mis du temps à se mettre en place.