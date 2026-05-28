Le meneur des Pacers Tyrese Haliburton affirme que les joueurs apprennent très tôt à exagérer les contacts pour obtenir des fautes.

Tyrese Haliburton a relancé le débat autour du flopping en NBA avec une déclaration très directe.

Invité du Pat McAfee Show, le meneur des Indiana Pacers a expliqué que les joueurs apprenaient désormais très tôt à provoquer des fautes et à exagérer les contacts.

« Oui, clairement, c’est enseigné », a déclaré Haliburton. « Je ne pense pas que ce soient forcément les head coaches qui l’enseignent, mais c’est plutôt lors du développement individuel des joueurs. »

Selon lui, ce travail commence même avant l’arrivée en NBA.

« Même avant d’arriver en NBA, c’est quelque chose que tu travailles naturellement. Même dans les matches informels, les joueurs cherchent déjà comment provoquer des fautes. Ça fait partie du jeu. »

Le sujet du flopping est devenu l’un des grands débats de ces derniers playoffs, notamment autour de Shai Gilgeous-Alexander, régulièrement accusé d’en rajouter sur certains contacts.

Pendant les finales de conférence Ouest entre le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs, les fans texans avaient même scandé « flopper » contre le MVP de la saison.

Haliburton nuance toutefois le débat en expliquant qu’il existe une différence entre un vrai flop et le fait d’exagérer un contact.

« La plupart du temps, les joueurs ne tombent pas sans raison. Ils essaient surtout d’exagérer le contact pour obtenir un coup de sifflet », estime-t-il.

Même Adam Silver a récemment reconnu que le sujet préoccupait la ligue. Le commissionnaire de la NBA a admis que les joueurs étaient désormais « entraînés à vendre les fautes », tout en rappelant qu’il existait une différence entre embellir un contact et tromper volontairement les arbitres.

Reste désormais à voir si la NBA décidera de durcir sa position face à une pratique devenue omniprésente dans le basket moderne.