Les Kings encore kiffants, Philly ne force pas : le bilan de la nuit en vidéo

On revient dans le CQFR vidéo quotidien sur les deux matches de la nuit en NBA, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

Vous avez manqué les deux matches de cette nuit ? Ou vous voulez simplement savoir ce qu'Antoine Pimmel et Shaï Mamou en ont retenu ? Voici le CQFR vidéo quotidien, où ils reviennent sur le nouveau succès des Kings à domicile contre les Warriors et sur la victoire des Sixers face à Brooklyn, avant d'évoquer le trophée de Defensive Player of the Year remporté par Jaren Jackson Jr.

Le CQFR sur toutes les plateformes audio