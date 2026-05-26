Les Knicks historiques : mieux que les Warriors de Curry et les Lakers de Kobe

Les Knicks ne sont plus simplement en train de gagner des matches. Ils sont en train de produire l’une des séries de playoffs les plus dominantes que la NBA ait jamais vues.

En écrasant les Cavaliers 130-93 pour conclure un sweep brutal en finale de conférence Est, New York s’est qualifié pour les NBA Finals pour la première fois depuis 1999. Mais au-delà du retour historique en Finales, ce sont surtout les chiffres qui commencent à devenir complètement absurdes. Car cette équipe est actuellement sur une série de… 11 victoires consécutives en playoffs !

Et pas des petites victoires arrachées au forceps. Depuis le Game 4 du premier tour contre Atlanta, les Knicks ont littéralement détruit tous leurs adversaires sur leur route. Hawks, Sixers, Cavaliers : personne n’a résisté.

Le plus fou ? Le différentiel total sur cette série de 11 victoires atteint désormais +262 points. Oui, +262.

Selon ESPN, c’est tout simplement le meilleur différentiel sur une séquence de 11 matches dans toute l’histoire de la NBA. Saison régulière ET playoffs confondus.

Pour mesurer l’ampleur du délire, les Knicks font actuellement mieux que :

les Warriors 2017 de Stephen Curry et Kevin Durant

et les Lakers 2001 de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant

Deux équipes pourtant souvent considérées comme les références absolues de domination en playoffs. Golden State avait dominé ses 11 premières victoires de playoffs avec un différentiel moyen de +16,5 points. Les Lakers de 2001 étaient à +15,4. Les Knicks version 2026 ? +23,8 points par match.

Et surtout, cela ne ressemble pas à une simple série de matches où tout rentre miraculeusement. Cette équipe donne l’impression d’étrangler progressivement ses adversaires collectivement. Défense étouffante, circulation de balle, spacing, agressivité physique, profondeur de banc : New York ressemble aujourd’hui à une machine totalement lancée.

Josh Hart résume parfaitement cet état d’esprit collectif.

« C’est un groupe extrêmement altruiste. Tout le monde est prêt à sacrifier ses performances individuelles, ses statistiques ou ses récompenses pour le bien de l’équipe. Quand tu as un groupe entier composé de joueurs comme ça, ça te met dans une position idéale pour réussir. »

Et ce qui rend cette montée en puissance encore plus impressionnante, c’est que personne ne voyait vraiment les Knicks à ce niveau il y a quelques mois.

Jalen Brunson MVP des finales à l’Est

Contrairement aux Warriors de 2017 ou aux Lakers de 2001, New York n’était pas considéré comme un immense favori au début des playoffs. Beaucoup voyaient même cette équipe plafonner avant les Finales NBA. Mais quelque chose a changé en fin de saison régulière. Mike Brown explique avoir senti le basculement quelques matches avant les playoffs.

« Dans le sprint final, il y avait encore des questions sur notre capacité à passer un cap. Mais à six ou sept matches de la fin, j’ai commencé à voir une équipe qui jouait un basket beaucoup plus juste, beaucoup plus altruiste et beaucoup plus sacrificiel. »

Depuis, tout semble rouler parfaitement. Jalen Brunson continue d’empiler les performances de superstar. Karl-Anthony Towns joue probablement le meilleur basket de sa carrière en playoffs. Mikal Bridges est devenu un monstre défensif. Josh Hart fait absolument tout. Et Landry Shamet traverse une séquence complètement lunaire à 3-points avec 64% de réussite sur cette série de 11 victoires.

Et ce qui est peut-être le plus terrifiant pour le reste de la NBA, c’est que les Knicks arrivent désormais en Finales avec plusieurs jours de repos supplémentaires pendant que Spurs et Thunder continuent de se tirer la bourre à l’Ouest.

Le plus dur reste évidemment à venir. Mais une chose devient difficile à nier : cette équipe de New York est en train de construire une campagne de playoffs qui pourrait rester dans les livres d’histoire pendant très longtemps.