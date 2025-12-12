Les Knicks intéressés par un trade pour José Alvarado

Les Knicks feraient partie des équipes intéressées par José Alvarado si les Pelicans ouvraient la porte à un trade. Son contrat abordable et son profil défensif séduisent New York

Selon Ian Begley de SNY, les New York Knicks font partie des équipes intéressées par José Alvarado si les New Orleans Pelicans décidaient d’ouvrir la porte à un transfert lors des prochaines semaines.

New Orleans pourrait bouger… et Alvarado intrigue New York

Les Pelicans traversent une saison 2025-26 extrêmement compliquée. Logiquement, les front offices des autres équipes vont suivre avec attention leurs possibles décisions à venir.

D’après Begley, José Alvarado ferait partie des joueurs susceptibles de générer de l’intérêt, et les Knicks figureraient parmi les équipes prêtes à se positionner.

Arrivé en NBA en 2021 comme joueur non drafté, Alvarado s’est rapidement imposé comme un meneur fiable, très apprécié pour son énergie, sa défense agressive et ses interceptions « signature ». Malgré plusieurs pépins physiques ces dernières années, il reste un élément solide de la rotation des Pelicans.

Cette saison, il tourne à 9,0 points, 3,1 passes, 2,8 rebonds et 1,1 interception en 24 matchs.

Un profil abordable et convoité

L’un des arguments majeurs : son contrat. Alvarado gagne 4,5 millions de dollars cette saison, avec une dernière année restante. Son coût et son profil en font un renfort intéressant pour une équipe cherchant un backup fiable au poste 1.

Begley rappelle que son deal le rend attractif pour plusieurs franchises cherchant un meneur de complément.

Pourquoi les Knicks ?

New York possède déjà plusieurs options derrière Jalen Brunson : Deuce McBride, Jordan Clarkson et Landry Shamet.

Malgré cette densité, le style énergique d’Alvarado pourrait séduire Mike, avec ce profil défensif capable de changer le rythme d’un match.

CQFR : Les Clippers plongent dans la crise, les jeunes Français productifs !