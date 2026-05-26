Les Knicks retrouvent les finales 27 ans après, entre-temps, le monde a bien changé…

Après leur victoire face aux Cavs, les Knicks retrouvent les finales NBA, une première depuis 1999. En 27 ans, il s'est passé pas mal de choses.

Vainqueurs incontestés de la finale de conférence Est face à Cleveland (4-0), les New York Knicks retrouvent les Finales NBA 27 ans après leur dernière participation, en 1999. Si on se trouvait encore au 20ᵉ siècle, beaucoup de choses ont changé depuis. On vous en a fait une petite liste.

Victor Wembanyama n'était pas encore né. Le Français a vu le jour cinq ans plus tard, en janvier 2004.

n'était pas encore né. Le Français a vu le jour cinq ans plus tard, en janvier 2004. Les Spurs n'avaient pas encore remporté de titre NBA. San Antonio obtiendra son premier sacre cette même année face à New York.

n'avaient pas encore remporté de titre NBA. San Antonio obtiendra son premier sacre cette même année face à New York. Le Thunder n'existait pas. La franchise championne en titre et qui est aujourd'hui finaliste de la conférence Ouest n'a vu le jour qu'en 2008. Auparavant elle se situait à Seattle et portait le nom des SuperSonics, bientôt de retout dans la ligue.

n'existait pas. La franchise championne en titre et qui est aujourd'hui finaliste de la conférence Ouest n'a vu le jour qu'en 2008. Auparavant elle se situait à Seattle et portait le nom des SuperSonics, bientôt de retout dans la ligue. La légende LeBron James n'avait que 15 ans. Il venait de commencer ses années au lycée St. Vincent-St. Mary.

n'avait que 15 ans. Il venait de commencer ses années au lycée St. Vincent-St. Mary. Netflix et les plateformes de streaming n'existaient pas en France. Il fallait donc être à l'affût pour ne louper aucun épisode de notre série préférée à la télé. Ou savoir se servir correctement d’un magnétoscope avec un stock de VHS.

et les plateformes de streaming n'existaient pas en France. Il fallait donc être à l'affût pour ne louper aucun épisode de notre série préférée à la télé. Ou savoir se servir correctement d’un magnétoscope avec un stock de VHS. On imprimait des itinéraires routiers avant de partir en vacances.

avant de partir en vacances. L' iPhone n'existait pas. Le premier n'est sorti qu'en 2007, on en est aujourd'hui à l'iPhone 17 et toutes ses déclinaisons.

n'existait pas. Le premier n'est sorti qu'en 2007, on en est aujourd'hui à l'iPhone 17 et toutes ses déclinaisons. Le premier film Marvel Studios n'était pas encore sorti au cinéma. Il y en a eu 37 depuis la sortie d'Iron Man en 2008.

Studios n'était pas encore sorti au cinéma. Il y en a eu 37 depuis la sortie d'Iron Man en 2008. Les DVD étaient “la nouvelle technologie". Une culture qui s'est un peu perdue aujourd'hui.

étaient “la nouvelle technologie". Une culture qui s'est un peu perdue aujourd'hui. Les Twin Towers étaient toujours é place à Manhattan.

Pour finir, Jalen Brunson n'avait que 2 ans lors de ces Finales NBA 1999. Le New-Yorkais va désormais tenter de faire mieux que ses prédécesseurs en espérant décrocher un troisième sacre pour la franchise. Les derniers datent de 1970 et 1973. Les Knicks affronteront soit OKC, soit les Spurs, pour une revanche sur leur dernière participation en finale.