Les Knicks viennent-ils de réveiller Wembanyama ?

Victor Wembanyama a signé son meilleur match des Finales avec 32 points. Une performance qui pourrait changer complètement la dynamique de la série.

Pendant deux matchs, les Knicks avaient réussi leur pari. Victor Wembanyama était resté sous contrôle, San Antonio avait perdu ses deux rencontres à domicile et la série semblait progressivement basculer vers New York. Lundi soir, au Madison Square Garden, tout a changé.

Portés par un Victor Wembanyama retrouvé, les Spurs se sont imposés 115-111 pour revenir à 2-1 dans ces Finales NBA. Une victoire qui relance complètement la série, mais qui soulève surtout une question inquiétante pour les Knicks : ont-ils réveillé la version la plus dangereuse du Français ?

Jusqu'à présent, New York avait réussi à compliquer chacune de ses possessions. Les prises à deux étaient agressives, les aides rapides et les solutions offensives limitées. Le résultat avait été plutôt convaincant. Mais dos au mur après deux défaites consécutives, Wembanyama a répondu de la manière attendue des plus grandes stars.

Wembanyama : « J’ai vraiment essayé de me détendre »

Le Français a signé sa meilleure prestation de la série avec 32 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions en 38 minutes. Surtout, il a repris le contrôle du match dans les moments les plus importants. Dix de ses 32 points ont été inscrits dans le quatrième quart-temps, au moment où les Knicks tentaient de préserver leur avantage devant un Madison Square Garden en fusion.

« J’ai vraiment essayé de me détendre », a déclaré Wembanyama, qui rejoint Tim Duncan comme seul autre joueur des Spurs à avoir marqué au moins 25 points lors de trois matches des finales consécutifs. « Les playoffs, c’est comme un tourbillon. C’est difficile de garder la tête hors de l’eau. Parfois, je n’ai même pas le temps de revoir les matchs tout de suite. J'ai besoin d'un peu de temps pour laisser mon cerveau se calmer, récupérer. Récupérer autant physiquement que mentalement. »

Pendant les deux premiers matchs, New York avait réussi à le sortir de son rythme. Cette fois, les Spurs ont trouvé les ajustements nécessaires pour le remettre dans les meilleures conditions. Le résultat s'est immédiatement ressenti sur l'ensemble de l'attaque texane.

Les Spurs ont retrouvé leur agressivité

L'une des différences majeures observées lors du Game 3 concerne la capacité des Spurs à attaquer le cercle. Stephon Castle, Dylan Harper et De'Aaron Fox ont régulièrement trouvé des espaces dans la défense new-yorkaise. Cette agressivité constante a fini par mettre les Knicks sous pression pendant toute la rencontre. Landry Shamet n'a pas cherché à minimiser ce problème après la défaite.

« Ils ont été très physiques dès le début. Ils ont joué très vite. Ils ont pénétré dans la raquette beaucoup trop facilement à notre goût. Castle avait déjà 18 points quand j'ai regardé le tableau d'affichage à un moment en première mi-temps. Harper attaquait la peinture. Fox aussi. Wemby attrapait des alley-oops. »

L'impression générale laissée par San Antonio n'avait plus grand-chose à voir avec celle d'une équipe menée 2-0 et proche de la rupture. Au contraire, les Spurs ont affiché l'énergie et l'urgence attendues d'un prétendant au titre en difficulté.

Un danger que New York avait pourtant anticipé

Personne dans le vestiaire des Knicks ne s'est montré surpris par la réaction adverse. Josh Hart a reconnu que cette réponse était presque inévitable.

« Ça ne nous surprend absolument pas. Ils étaient menés 2-0. On savait qu'ils allaient arriver avec un sentiment d'urgence et de désespoir. Nous aurions dû mieux commencer le match. »

C'est précisément ce qui risque d'inquiéter New York aujourd'hui. Les Knicks ont remporté les deux premiers matchs alors que Wembanyama évoluait en dessous de ses standards habituels. Malgré cela, les deux rencontres s'étaient déjà jouées sur des détails.

Désormais, le Français semble avoir trouvé son rythme. Les Spurs ont retrouvé leur agressivité offensive. Les jeunes cadres comme Castle et Harper gagnent en confiance. Et la pression a changé de camp. New York conserve l'avantage dans la série à 2-1. Mais après ce Game 3, une certitude s'impose : les Knicks n'affrontent plus tout à fait la même équipe.

Victor Wembanyama, la réponse d’un grand joueur