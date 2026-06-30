Les Lakers à fond sur Jalen Duren, Doncic a réclamé un pivot

Jalen Duren va rencontrer les Lakers et les Kings, dont il espère un contrat plus juteux que ce que lui ont proposé les Pistons.

Jalen Duren sera l'un des dossiers les plus suivis de l'ouverture de la free agency. Selon ESPN, le pivot des Detroit Pistons, agent libre restreint, doit rencontrer ce mardi les Los Angeles Lakers, qui cherchent activement à renforcer leur raquette. Un intérêt qui n'a rien d'anodin puisque Luka Doncic aurait fait savoir à sa direction qu'il souhaitait évoluer aux côtés d'un pivot de tout premier plan.

Doncic veut un "A-list center"

Les dirigeants des Lakers auraient reçu un message clair de leur nouvelle superstar : pour maximiser les chances de titre, il faut lui associer un intérieur de très haut niveau. À seulement 22 ans, Jalen Duren coche de nombreuses cases après une saison de référence : 19,5 points, 10,5 rebonds et 2 passes de moyenne, une première sélection au All-Star Game ainsi qu'une place dans la All-NBA Third Team avec des Pistons auteurs de 60 victoires et de la meilleure saison de la Conférence Est.

Los Angeles dispose de suffisamment de marge salariale pour lui proposer une offre importante. Reste que Detroit conservera la main puisque la franchise pourra égaler n'importe quelle offer sheet jusqu'au 7 juillet. Les Lakers prennent donc le risque de voir leur masse salariale bloquée plusieurs jours et de manquer d'autres cibles si les Pistons décident finalement de s'aligner.

Un drôle de signal envoyé à Deandre Ayton

Cette offensive a également de quoi faire sourire au regard de la situation de Deandre Ayton. Le pivot vient tout juste d'activer sa player option à 8,1 millions de dollars pour rester à Los Angeles, mais voilà que les Lakers affichent déjà leur volonté de recruter un autre intérieur censé répondre aux exigences de Luka Doncic. Un timing qui risque de laisser penser à Ayton qu'il n'est pas considéré comme le fameux "A-list center" réclamé par son meneur.

Les Sacramento Kings doivent eux aussi rencontrer Duren. En revanche, leur dossier semble bien plus complexe puisqu'un recrutement passerait obligatoirement par un sign-and-trade. ESPN précise que Detroit n'a, à ce stade, aucune intention de collaborer à ce type d'opération, malgré des négociations contractuelles qui patinent avec le jeune pivot.

Les prochaines heures permettront donc de savoir si cette rencontre avec les Lakers n'est qu'un moyen de mettre la pression sur les Pistons... ou le début d'un véritable bras de fer autour de l'un des meilleurs jeunes pivots de la NBA, même s’il a vécu un calvaire lors des moments-clés des playoffs.