JJ Redick confirme que les Lakers recherchent un joueur capable de défendre et de sanctionner à trois points pour entourer Luka Doncic et LeBron James.

Les Los Angeles Lakers devraient être actifs sur le marché des transferts d’ici à la deadline du 5 février. Et sans entrer dans les détails, JJ Redick a laissé filtrer une indication très claire sur le type de joueur recherché par la franchise.

Interrogé par Dan Woike de The Athletic sur la meilleure manière d’entourer des stars comme Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves, l’entraîneur des Lakers n’a pas hésité longtemps.

« Défendre et mettre des tirs à trois points », a répondu Redick, sans détour.

Un profil 3-and-D assumé par Los Angeles

Cette déclaration vient confirmer ce qui circule depuis plusieurs semaines en NBA. Les Lakers cherchent prioritairement un joueur capable de défendre à haut niveau tout en sanctionnant derrière l’arc. Un profil 3-and-D classique mais devenu essentiel autour de créateurs dominants.

Plusieurs noms ont déjà été évoqués par les insiders de la ligue, dont Herb Jones, Andrew Wiggins ou encore Keon Ellis. Mais les discussions s’annoncent complexes. La Nouvelle-Orléans ne semble pas disposée à se séparer de Jones, tandis que Miami réclamerait une contrepartie jugée très élevée pour Wiggins.

Des marges de manœuvre limitées pour les Lakers

Côté actifs, les Lakers disposent principalement de contrats expirants, de choix de draft futurs, ainsi que de Dalton Knecht, souvent cité comme un candidat crédible à un échange en cours de saison.

Sans dévoiler de nom précis, la sortie de JJ Redick confirme donc une orientation stratégique claire : entourer Doncic et LeBron avec des profils complémentaires, capables d’exister sans ballon et d’apporter un impact défensif immédiat.

Reste désormais à savoir si Los Angeles parviendra à trouver le bon compromis sur un marché particulièrement concurrentiel.