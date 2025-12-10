Les Los Angeles Lakers veulent ajouter un vrai joueur 3-and-D avant la deadline. Deux noms ressortent déjà : Keon Ellis et Herbert Jones.

Les Lakers ont défini le profil recherché

Les Los Angeles Lakers savent désormais quel type de joueur ils souhaitent ajouter avant la deadline du 5 février. Selon Sam Amick de The Athletic, la franchise s’est mise en quête d’un profil clair : un ailier capable de défendre fort et de sanctionner à trois points.

Amick explique :

« On m’a dit que les Lakers recherchent un joueur du type 3-and-D. Ça pourrait être Keon Ellis, Herb Jones, ou quelqu’un de ce genre. »

Le message est limpide : Los Angeles veut compléter le trio Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves avec un rôle-player fiable sur les ailes, un besoin déjà identifié depuis plusieurs semaines.

Keon Ellis, premier nom évoqué

Keon Ellis, 25 ans, apparaît comme la piste la plus crédible. Ailier des Sacramento Kings, il tourne à 39,2% à trois-points cette saison et possède une envergure intéressante d’1,98 m. Malgré son adresse, il peine à obtenir un rôle stable dans une équipe des Kings en difficulté.

Ellis est un shooteur confirmé (42,4% en carrière à longue distance) et coche toutes les cases du profil ciblé par les Lakers.

Herb Jones également suivi

Autre joueur qui pourrait correspondre au profil selon Amick : Herbert Jones. Le joueur des New Orleans Pelicans, 27 ans, s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la conférence Ouest. Cette saison, il affiche 9,9 points, 3,9 rebonds et 2,4 passes, avec 34,7% à trois-points.

Son intelligence défensive et sa capacité à défendre plusieurs postes en font une option séduisante pour renforcer une équipe ambitieuse comme Los Angeles.

Plusieurs assets disponibles

Les Lakers disposent de plusieurs contrats expirants et pourraient également inclure Dalton Knecht dans un montage si nécessaire. Avec un début de saison à 17 victoires pour 6 défaites, la franchise cherche à optimiser son effectif sans bouleverser son équilibre.