Les Lakers envoient Deandre Ayton aux Wizards

Deandre Ayton n’est plus un joueur des Los Angeles Lakers, qui l’ont expédié à Washington, où le secteur intérieur est chargé.

Nouveau mouvement du côté des Los Angeles Lakers ! Quelques jours seulement après que Deandre Ayton a activé sa player option à 8,1 millions de dollars pour la saison 2026-27, le pivot change déjà d'air. Selon Shams Charania d'ESPN, les Lakers ont trouvé un accord avec Washington pour envoyer l'ancien numéro un de la Draft contre Jaden Hardy ainsi que deux choix du second tour de Draft en 2031 et 2032.

Ce transfert intervient alors que la situation d'Ayton à Los Angeles avait considérablement évolué ces derniers jours. Si son choix d'activer son option pouvait laisser penser qu'il resterait dans l'effectif, l'arrivée de Walker Kessler avait profondément rebattu les cartes. Le pivot n'était plus destiné à occuper le rôle de titulaire et les Lakers semblent désormais vouloir construire leur raquette autour de Kessler.

Parmi les pistes pour devenir backup de l’ancien intérieur du Jazz, ESPN évoque les noms d’Andre Drummond, Jonas Valanciunas et Kevon Looney.

Un embouteillage dans la raquette des Wizards ?

À première vue, cette arrivée peut surprendre. Washington possède déjà un secteur intérieur bien fourni avec Anthony Davis, recruté cet été, et Alexandre Sarr, considéré comme l'un des piliers du projet de reconstruction. L'arrivée d'Ayton crée donc un véritable embouteillage dans la peinture et pose naturellement une question : les Wizards préparent-ils un autre mouvement ?

Le nom d'Anthony Davis pourrait logiquement alimenter les spéculations dans les prochains jours. Son profil et son salaire en feraient un candidat crédible à un nouveau transfert si Washington décidait de poursuivre sa stratégie d'accumulation d'actifs. À moins que les Wizards n'envisagent simplement de tester plusieurs associations...