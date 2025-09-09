Les Lakers intéressés par Andrew Wiggins ?

Les Los Angeles Lakers n'auraient pas fini leur intersaison. Ils seraient chauds pour faire venir un profil défensif. Andrew Wiggins ?

Avec un un Luka Doncic incandescent et leur recrutement, les Los Angeles Lakers sont armés pour la saison à venir. Mais ils souhaiteraient faire un move supplémentaire, selon

Marc Stein. Ils explorent activement la possibilité de recruter Andrew Wiggins, si le Miami Heat décide de le rendre disponible.

Malgré leurs récents renforts (Jake LaRavia, Marcus Smart, Deandre Ayton, entre autres), les Lakers souhaitent cibler un ailier capable de défendre sur plusieurs positions et de faire la différence des deux côtés du terrain. Cet objectif a été souligné par le journaliste Marc Stein dans sa newsletter The Stein Line :

« L.A. s’intéresserait à un two-way swingman qui pourrait élever leur niveau. Si Miami décidait de libérer Wiggins, il pourrait les intéresser. »

Ce scénario est d’autant plus notable qu’en juillet, plusieurs insiders soulignaient le coût élevé exigé par le Heat, notamment une combinaison de Rui Hachimura, Dalton Knecht et un premier choix de draft. Mais le Heat pourrait décider de rechercher un peu de flexibilité financière et de réduire la masse salariale.

La ligne directrice pour les Los Angeles Lakers resterait la même que depuis le début de l’intersaison : consolider leur effectif autour de Luka Doncic, signé sur le long terme, tout en maintenant une flexibilité financière pour ajuster la rotation à la hausse si une opportunité se présente.

L’intérêt pour Wiggins n’est pas encore formalisé, mais il symbolise une volonté claire de renforcer la polyvalence défensive de l’équipe. Pour Wiggins, qui touchera 28,2 millions la saison prochaine et a une player option à 30,2M la suivante, l’avenir pourrait bien passer nouveau par la Californie. Ça lui avait plutôt souri la dernière fois…