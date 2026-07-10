Les Lakers refroidis sur la piste PJ Washington

Les Lakers apprécient le profil de PJ Washington, mais son contrat de 88,8 millions de dollars sur quatre ans pourrait bien faire capoter un éventuel échange avec Dallas.

Parmi les nombreux noms associés aux Lakers ces dernières semaines, celui de PJ Washington revient avec insistance. Ancien coéquipier de Luka Doncic à Dallas, l'ailier correspond au profil recherché par Los Angeles. Mais un obstacle de taille pourrait empêcher l'opération de voir le jour : son contrat.

Selon Khobi Price (The California Post), les dirigeants des Lakers seraient très réticents à l'idée de récupérer l'engagement signé par Washington avec les Mavericks.

« Les Lakers sont liés depuis longtemps à des rumeurs autour de PJ Washington, ancien coéquipier de Luka Doncic à Dallas. Mais les 88,8 millions de dollars entièrement garantis qu'il doit encore toucher sur les quatre prochaines saisons ne séduisent pas les dirigeants de Los Angeles. »

Le joueur de 27 ans entamera cette saison la première année de sa prolongation de quatre ans, avec un salaire avoisinant les 20 millions de dollars en 2026-27. Un investissement conséquent pour une franchise qui tente de construire un effectif compétitif autour de Luka Doncic tout en préservant une certaine flexibilité financière.

Sur le plan sportif, pourtant, le profil de Washington coche de nombreuses cases. Capable d'évoluer sur plusieurs postes, solide défenseur et précieux sans ballon, il avait parfaitement trouvé sa place aux côtés de Doncic lors du parcours des Mavericks jusqu'aux Finales NBA en 2024. La saison dernière, il a encore compilé 14,2 points, 7 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,1 contre de moyenne.

Du côté de Dallas, un départ n'est pas totalement exclu. Avec l'arrivée de Masai Ujiri à la présidence et un secteur intérieur désormais très fourni autour de Cooper Flagg, plusieurs éléments de rotation pourraient être utilisés comme monnaies d'échange afin de remodeler l'effectif.

Les Lakers disposent des contrats nécessaires pour monter un échange, mais la question dépasse désormais la simple faisabilité financière. Reste à savoir si Rob Pelinka est prêt à immobiliser près de 90 millions de dollars sur quatre ans pour un joueur de complément, aussi apprécié soit-il par Luka Doncic.

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