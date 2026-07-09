Pourquoi Kevon Looney a préféré les Lakers aux Knicks

Le triple champion NBA a privilégié les Lakers pour des raisons sportives, mais aussi grâce à ses liens de longue date avec Los Angeles.

Les Los Angeles Lakers ont remporté un duel discret mais important sur le marché. Selon Dave McMenamin d'ESPN, Kevon Looney a choisi de signer en Californie plutôt qu'aux New York Knicks, pour plusieurs raisons à la fois sportives et personnelles.

Un rôle clairement défini

Les Lakers ont convaincu Kevon Looney en lui offrant une place bien identifiée dans leur rotation.

Signé pour un an au salaire minimum (3,9 millions de dollars), le triple champion NBA sera la doublure de Walker Kessler, tout en apportant son expérience dans un effectif désormais construit autour de Luka Doncic et Austin Reaves.

Selon Brett Siegel de ClutchPoints, cette perspective a pesé dans la décision du pivot, qui recherchait une équipe capable de lui offrir un rôle précis dès le début de la saison.

Un rôle qui lui rappelle les Warriors

Dave McMenamin explique également que Looney a vu de nombreuses similitudes entre son rôle dans le projet offensif des Lakers et ce qu'il connaissait à Golden State.

« J'ai parlé aujourd'hui à une personne proche de lui qui m'a dit qu'il voyait une vraie opportunité. Il retrouvait des similitudes dans certains systèmes offensifs. La façon dont il peut libérer Luka et AR grâce à ses écrans, comme il le faisait avec Klay et Steph. »

Pendant près de dix ans chez les Warriors, Looney s'était imposé comme un spécialiste des écrans, du rebond offensif et du travail de l'ombre au service de Stephen Curry et Klay Thompson.

Los Angeles, un choix naturel

Le basket n'a toutefois pas été le seul facteur.

Dave McMenamin rappelle que Kevon Looney connaît parfaitement Los Angeles. Ancien joueur d'UCLA, il passe régulièrement ses intersaisons en Californie et entretient des liens personnels avec la région.

Entre un rôle clair derrière Walker Kessler, un système de jeu qui lui est familier et son attachement à Los Angeles, les Lakers ont finalement réussi à devancer les Knicks dans ce dossier.