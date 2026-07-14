Les Lakers signent un ancien coéquipier de Bronny… et pensent toujours à Kuminga

Les Los Angeles Lakers continuent de reconstruire leur effectif après le départ de LeBron James. D’après Shams Charania d’ESPN, la franchise californienne a trouvé un accord avec Ziaire Williams pour un contrat d’une saison et 3 millions de dollars.

Le nom de l’ailier de 24 ans n’est pas totalement inconnu dans l’environnement des Lakers. Avant son arrivée en NBA, Williams avait en effet évolué avec Bronny James à Sierra Canyon, l’un des lycées les plus prestigieux de Californie.

Sélectionné avec le dixième choix de la draft 2021, Ziaire Williams n’a jamais totalement confirmé les attentes placées en lui. Après trois saisons irrégulières chez les Memphis Grizzlies, il avait rejoint les Brooklyn Nets en 2024. Il est néanmoins parvenu à se relancer la saison dernière, avec 10,2 points et 2,4 rebonds de moyenne en 56 rencontres.

Du haut de ses 2,06 mètres, Williams doit apporter de la taille, de l’athlétisme et une certaine polyvalence à la rotation de JJ Redick. Sans être devenu le créateur ou le scoreur espéré à sa sortie de Stanford, il reste capable d’occuper les deux postes d’ailier et de courir en transition. À seulement 24 ans, les Lakers espèrent encore pouvoir développer un joueur autrefois considéré comme l’un des prospects les plus prometteurs de sa génération.

Sa signature permet à Los Angeles d’atteindre la limite des 15 contrats garantis. L’effectif a été largement remanié durant l’intersaison, avec les arrivées de Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Quentin Grimes et Kevon Looney, ainsi que la prolongation d’Austin Reaves.

Cela ne signifie pourtant pas que les Lakers ont terminé leur recrutement. Selon ESPN, ils restent très intéressés par Jonathan Kuminga et étudient toujours différents moyens de l’ajouter à leur groupe.

Los Angeles pourrait notamment tenter de monter un sign-and-trade impliquant les Atlanta Hawks ou libérer une place en coupant l’un des joueurs actuellement sous contrat. Une opération qui nécessiterait forcément de nouveaux mouvements, mais qui permettrait aux Lakers d’ajouter un ailier de 23 ans beaucoup plus explosif et capable d’assumer davantage de responsabilités offensives.

Ziaire Williams complète donc provisoirement l’effectif. Mais la véritable cible de cette fin de mercato reste Jonathan Kuminga.