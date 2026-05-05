Les Mavericks ont trouvé le successeur de Nico Harrison

C’est un ancien champion NBA qui va avoir la tâche d’entourer du mieux possible Cooper Flagg dans les années à venir. Masai Ujiri, architecte des Toronto Raptors sacrés en 2019, va reprendre du service aux Dallas Mavericks. Il sera prochainement nommé Président de la franchise d’après les informations rapportées par ESPN.

« Les Dallas Mavericks sont déterminés à être une organisation de classe mondiale, avec une culture forte et un objectif clair : remporter des championnats. Masai Ujiri est l’un des grands dirigeants du basket de cette génération, et son arrivée dans notre franchise est une étape cruciale pour atteindre nos objectifs. Nous sommes honorés de l’accueillir dans la famille des Mavs. Nous saluons son énergie et sa détermination, ainsi que son leadership, son expérience et ses nombreuses réussites en tant que dirigeant dans le basket. Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir de notre équipe », témoignait le gouverneur de l’organisation, Patrick Dumont.

Masai Ujiri s’est retrouvé sans club après un départ des Raptors l’été dernier. Nommé meilleur dirigeant de la saison en 2013 quand il officiait à Denver, il a été à la tête d’équipes qui ont fait les playoffs à 12 reprises sur ses 15 années passées en NBA. Il est notamment célèbre pour avoir osé transférer DeMar DeRozan, icône à Toronto à l’époque, en l’échange du contrat expirant de Kawhi Leonard. Un pari payant puisque la superstar a mené les Raptors au trophée.

Il n’a pas toujours été facile de lire ses plans dans l’Ontario, notamment lors de ses dernières saisons au club. Mais il ne pourra de toute façon pas faire pire que Nico Harrison. Il va désormais profiter d’une équipe tournée vers l’avenir avec le ROY Cooper Flagg, premier choix de la draft 2025 et auteur d’une saison historique sur le plan statistique.