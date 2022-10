Les Nets corrigés par Miami, Kevin Durant contrarié

"Je n'ai rien aimé dans ce match. A part le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés". Kevin Durant n'avait pas franchement le sourire après la nette défaite (109-80) des Brooklyn Nets en pré-saison contre le Miami Heat. Individuellement, "KD" a réussi à surnager (22 points à 8/12 en 26 minutes), mais l'équipe a globalement été assez décevante sur cette partie.

Ben Simmons a semblé très rouillé, bien plus que sur match précédent, et a terminé avec 6 pertes de balle et un différentiel de -18. Kyrie Irving était lui absent, sa compagne ayant accouché la veille. Avec Kessler Edwards, Royce O'Neale et Nic Claxton pour accompagner la paire Kevin Durant-Ben Simmons, les Nets ont tout simplement pris le bouillon.

Du côté du Heat, c'était régalade et tout le monde a croqué : 8 joueurs ont inscrit entre 10 et 17 points, avec Bam Adebayo en finisseur principal (17 pts en 24 minutes), pendant que Jimmy Butler faisait un petit décrassage de 17 minutes.

Pas de quoi s'alarmer non plus, puisque outre Kyrie Irving, il manquait aussi Joe Harris, Seth Curry et TJ Warren par rapport à la rotation que l'on devrait voir au démarrage de la saison. On guette simplement le moindre indice de ce qui pourrait à nouveau contrarier KD, à savoir une situation où il aurait beaucoup trop de responsabilités à son goût et un supporting cast pas assez performant pour permettre aux Nets de gagner des matches avec ou sans lui.

Lui n'a en tout cas rien perdu.

Easy Money to get the scoring started pic.twitter.com/nY6S4meNQg — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 6, 2022

