Patty Mills a connu une journée particulièrement faste. Le meneur australien a d'abord mené son pays dans le dernier carré des Jeux Olympiques en trucidant l'Argentine. Puis, quelques heures plus tard, il a décidé de faire connaître sa nouvelle destination en NBA.

Après 10 saisons avec les San Antonio Spurs, Mills a décidé de rejoindre le projet des Brooklyn Nets. Le capitaine des Boomers vient s'ajouter à la constellation de stars formée à Brooklyn. Patty Mills n'a pas l'étiquette de star, mais son rendement et son punch en sortie de banc ont fait de lui l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue. Avec l'Australie, il est aussi l'un des meilleurs scoreurs à chaque compétition FIBA.

Free agency : Tous les moves et signatures en direct

Qu'on ne s'y trompe pas, c'est une superbe recrue pour Brooklyn sur les postes arrières. Adrian Wojnarowski d'ESPN indique que les Nets ont devancé plusieurs franchises qui étaient intéressées par les services du joueur de bientôt 33 ans.

Patty Mills a tout connu à San Antonio, notamment le titre de champion NBA en 2014, le dernier du légendaire trio Duncan-Parker-Ginobili. Il va seulement connaître la troisième franchise de sa carrière, après avoir débuté dans la ligue

Free agent G Patty Mills has agreed to a two-year, $12M deal with the Brooklyn Nets, his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal includes a player option.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021