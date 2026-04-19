Les Nuggets dominent les Wolves, Murray et Jokic rayonnent

L’affiche la plus alléchante de ce 1er tour de playoffs NBA entre Denver et Minnesota a vu les Nuggets prendre les devants.

Denver a lancé sa série face à Minnesota avec une victoire 116-105, mais le score final raconte mal à quel point ce Game 1 a été accroché. Les Timberwolves ont d’abord imposé leur ton, en menant de 12 points dans le deuxième quart-temps grâce à une défense physique, du rythme et un Rudy Gobert très présent des deux côtés du terrain. Pendant un moment, on a revu la recette qui avait tant gêné les Nuggets ces dernières années.

Sauf que Denver n’est plus exactement la même équipe. Nikola Jokic a tranquillement repris le contrôle du match avec un triple-double dont il a le secret : 25 points, 13 rebonds, 11 passes. Sans forcer l’impression visuelle, mais en dictant chaque possession importante. À ses côtés, Jamal Murray a été le vrai détonateur offensif avec 30 points, dont un impeccable 16/16 aux lancers francs. Quand Minnesota revenait, Denver répondait presque immédiatement.

Le tournant est venu après la pause. Les Nuggets ont haussé le niveau défensif, coupé les lignes de passe et ralenti l’attaque des Wolves, beaucoup moins fluide. Minnesota a bien tenté un dernier run en revenant à deux petits points au début du quatrième quart-temps, mais Jokic a alors remis la main sur la partie, trouvant les bons angles, les bons mismatchs et les bons relais. La machine s’est remise en route au meilleur moment.

Côté Wolves, Anthony Edwards termine à 22 points, 9 rebonds et 7 passes, mais avec un 7/19 au tir qui résume sa soirée compliquée. Julius Randle a ajouté 16 points, Gobert 17 points et 10 rebonds, mais l’ensemble manque encore de constance pour faire tomber Denver sur ses terres.

Le vrai écart du match ? La maîtrise. Denver n’a jamais paniqué, même mené. Minnesota, lui, a eu ses temps forts… sans réussir à les prolonger. Et face aux Nuggets version playoffs, ça pardonne rarement. Game 1 pour Denver, message envoyé.