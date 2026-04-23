Les Nuggets prêts à répondre au tacle de Jaden McDaniels ?

Jaden McDaniels a mis de l’huile sur le feu après le Game 2 remporté par Minnesota à Denver (119-114), et les Nuggets ont entendu le message. Après la rencontre, l’ailier des Wolves avait ciblé très frontalement la défense adverse, en expliquant que le plan était d’attaquer “Jokic, Jamal, tous les mauvais défenseurs”, avant d’en remettre une couche : “Oui, ce sont tous de mauvais défenseurs.” McDaniels avait aussi insisté sur la protection du cercle de Denver : “Ils n’ont personne capable de défendre le cercle. Même si Jokic est là, on est plus athlétiques qu’eux.”

La réponse des Nuggets n’a pas tardé, même si elle est restée plutôt froide en apparence. Cam Johnson, directement cité parmi les “mauvais défenseurs” par McDaniels, a préféré évacuer la charge d’un revers de main : “Ils parlent beaucoup depuis un moment. Toute la saison, toute la série. Qu’ils parlent. Qu’ils sortent tout ce qu’ils ont à dire. Ça nous va.” Johnson a aussi refusé d’entrer dans le jeu verbal, balayant ces sorties comme des “antics”, autrement dit du cinéma ou des provocations inutiles.

David Adelman, lui, a choisi le sarcasme. “J’ai hâte d’écouter son podcast”, a lancé le coach des Nuggets, avant d’ajouter : “C’est un très bon joueur. Aujourd’hui, tout le monde a une caisse de résonance. Ça aidera ses réseaux sociaux.” Christian Braun a aussi minimisé l’épisode, parlant d’une simple rivalité et rappelant que Denver n’était pas focalisé sur les commentaires extérieurs. En public, les Nuggets laissent donc parler. Reste à voir leur vraie réponse sur le terrain, lors du Game 3 à Minneapolis.