Les Draft NBA 2027 et 2028 verront arriver deux prospects venus de Slovénie et Serbie qui devraient faire parler d’eux.

Pendant plus d'une décennie, Luka Doncic et Nikola Jokic ont porté le basket d'Europe de l'Est au sommet de la NBA. L'un est devenu l'un des meilleurs créateurs de sa génération, l'autre est déjà considéré comme l'un des plus grands pivots de l'histoire. Et si la relève était déjà en route ?

Sans aller jusqu'à leur prédire une carrière similaire, deux jeunes talents attirent déjà tous les regards des recruteurs NBA : Stefan Joksimovic, côté slovène, et Nikola Kusturica, côté serbe. Deux prospects annoncés très haut dans les Drafts 2027 et 2028, qui pourraient rapidement devenir les nouveaux visages du basket de leurs pays respectifs.

Stefan Joksimovic, le nouveau joyau slovène

La Slovénie n'a connu qu'un seul véritable phénomène NBA : Luka Doncic. Mais elle pourrait bientôt compter sur un nouveau représentant de premier plan.

À seulement 17 ans, Stefan Joksimovic s'est déjà fait une place dans l'effectif professionnel de Baskonia, en Liga Endesa comme en EuroLeague, après avoir explosé dans les équipes de jeunes du club basque. Mesuré à environ 2,01 m, ce gaucher possède un profil de créateur moderne capable d'évoluer aussi bien à la mène que sur les ailes.

Sa vision du jeu, sa qualité de passe et son adresse extérieure en font l'un des prospects internationaux les plus suivis de la génération 2008. Les premières projections le placent déjà dans le Top 10 de la Draft 2027, certains le voyant même intégrer le Top 5 si sa progression se poursuit.

Les comparaisons avec Doncic sont inévitables, ne serait-ce que pour son passeport, son gabarit et son intelligence de jeu. Mais elles s'arrêtent en grande partie là. Joksimovic possède son propre style et devra encore franchir plusieurs paliers avant d'espérer approcher l'impact qu'avait déjà Luka en Europe avant même sa Draft.

Nikola Kusturica, la nouvelle pépite serbe

Quelques centaines de kilomètres plus au sud, la Serbie tient elle aussi son futur phénomène.

Né en 2009, Nikola Kusturica fait déjà parler de lui sous le maillot du FC Barcelone. Ailier d'environ 2,03 m, il est devenu l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire du club à évoluer en équipe première, avant de confirmer son immense potentiel avec les équipes de jeunes serbes.

Capable de créer son propre tir, de jouer avec ou sans ballon et doté de solides qualités athlétiques, Kusturica est régulièrement cité parmi les principaux candidats aux premières places de la Draft 2028. Son développement est suivi de près des deux côtés de l'Atlantique.

Là encore, la comparaison avec Nikola Jokic est surtout géographique. Les deux joueurs n'ont pratiquement rien en commun sur le terrain : Kusturica est un ailier créateur, quand le triple MVP est un pivot organisateur unique dans l'histoire du jeu.

Une nouvelle génération portée par leurs aînés

Le plus intéressant est peut-être ailleurs. Les succès de Doncic et Jokic semblent avoir renforcé encore davantage la crédibilité des filières slovène et serbe auprès des recruteurs NBA.

La Slovénie, avec un peu plus de deux millions d'habitants, pourrait ainsi voir émerger un nouveau prospect majeur quelques années seulement après Doncic. Quant à la Serbie, déjà réputée pour produire des basketteurs d'élite, elle continue d'alimenter un vivier qui semble inépuisable.

Il est évidemment beaucoup trop tôt pour annoncer que Stefan Joksimovic et Nikola Kusturica deviendront les nouveaux Doncic et Jokic. Les deux superstars ont placé la barre à un niveau quasiment inaccessible.

En revanche, une chose paraît de plus en plus évidente : lorsque les Drafts 2027 et 2028 approcheront, ces deux noms feront partie de ceux que tous les fans de NBA devront retenir. L'Europe de l'Est n'a probablement pas fini de produire des talents capables de marquer la ligue.