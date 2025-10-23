Les Raptors ont un coach taré… ou juste un peu Serbe

La victoire des Raptors à Atlanta a rendu leur coach Darko Rajakovic assez jouasse et c'est un euphémisme !

Les Toronto Raptors ont réussi l'une des performances de la nuit en NBA, en allant gagner à Atlanta avec 20 points d'écart. Si on ne sait pas trop quoi attendre de cette équipe, une chose est sûre : elle possède des joueurs de talent (Scottie Barnes, RJ Barrett, Brandon Ingram, Immanuel Quickley, etc...) ET un coach totalement possédé.

Darko Rajakovic, qui entame sa troisième saison à la tête des Raptors, était très content de la victoire de ses joueurs face aux Hawks. La preuve avec cette manifestation de joie spectaculaire, amusante, mais aussi un poil flippante pour ceux qui ont plus l'habitude d'un coaching froid à l'américaine. Dans cette vidéo postée par le compte X de la franchise, on peut voir Rajakovic faire le tour du vestiaire en "bumpant" et haranguant ses joueurs, comme s'ils venaient de remporter une finale de Coupe du monde.

New season, new chain and new cobra 😤

— Toronto Raptors (@Raptors) October 23, 2025

Si beaucoup sourient, on peut en voir un ou deux assez interloqués. Immanuel Quickley a dû croire qu'un fou du bus venait pour lui asséner une patate lorsqu'il s'est retourné, à en croire son visage sur cette capture d'écran.

Après avoir gagné 25 matches lors de sa première saison et 30 lors de la deuxième, Darko Rajakovic espérera faire encore mieux cette saison et, pourquoi pas, accrocher une place au play-in tournament.

Avant de s'occuper des Toronto Raptors, Rajakovic a été assistant au Thunder entre 2014 et 2019, puis à Phoenix et Memphis, jusqu'à sa nomination en remplacement de Nick Nurse en 2023. Il est officiellement citoyen américain depuis avril 2023.

Cette saison, il remettra après chaque match le bâton cobra du joueur qui a le plus impacté le match défensivement - cette nuit Ochai Agbaji - et la chaîne en or du MVP du jour, ce coup-ci RJ Barrett.