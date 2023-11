Les Rockets sont dans le négatif depuis plus de 1 000 jours… Et si ça changeait ?

Les fans des Houston Rockets ont du mérite. Après avoir vécu des émotions fortes avec Mike D'Antoni pendant quelques années, avec trois demi-finales et une finale de Conférence, les voilà rendus à la portion congrue, pour ne pas dire plus. Sous Stephen Silas et après la fuite de leurs cerveaux, les Texans ont enchaîné trois saisons consécutives sans participer aux playoffs, avec 17, 20 et 22 victoires.

Un petit événement pourrait ainsi se produire la nuit prochaine et que les fidèles des Rockets pourraient interpréter comme le signe d'un retour aux affaires.

Si Houston parvient à battre les Los Angeles Lakers, la franchise présentera un bilan positif (4-3) pour la première fois depuis... 1 005 jours, soit pas loin de trois ans. Une petite éternité en NBA et pour une équipe qui a joué 13 fois les playoffs en 20 ans et a remporté deux titres de champion (1994 et 1995).

On n'est pas encore sur une sécheresse de résultats comme celle que sont en train de vivre les Charlotte Hornets, qui n'ont plus participé aux playoffs depuis la saison 2015-2016 et ne sont pas partis pour les rejouer cette saison.

