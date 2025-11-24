Les Sacramento Kings envisagent un vaste remodelage de l’effectif : seuls Murray et Clifford sont intouchables selon Jake Fischer.

Les Sacramento Kings semblent entrer dans une phase de reconstruction assumée. Selon Jake Fischer pour The Stein Line, la franchise californienne est désormais ouverte à des discussions de trade concernant la quasi-totalité de son effectif, après la lourde défaite jeudi de 41 points face à des Grizzlies privés de Ja Morant.

Mais deux joueurs restent intouchables : Keegan Murray et Nique Clifford, considérés comme les véritables piliers du projet à long terme.

Murray et Clifford, les deux seules garanties du projet

D’après Fischer, la direction ne veut même pas entendre parler d’offres concernant Keegan Murray, fraîchement prolongé cet été, et Nique Clifford, sélectionné au premier tour de la Draft l’an dernier.

Les deux joueurs sont vus comme les pierres angulaires du futur. Le nouveau GM Scott Perry souhaite bâtir sur plusieurs saisons plutôt que viser un retour express en playoffs.

Des vétérans disponibles, mais une valeur marchande incertaine

Pour le reste de l’effectif, Sacramento écoute. Les vétérans sont les premiers concernés, même si la contrepartie pourrait être limitée.

Zach LaVine, DeMar DeRozan ou encore Domantas Sabonis auraient théoriquement le profil pour intéresser d’autres équipes, mais la réalité est plus complexe :

Sabonis, blessé récemment et très apprécié en interne, reste difficile à bouger. Sa loyauté envers la franchise et le soutien du propriétaire Vivek Ranadivé compliquent encore davantage l’idée d’un départ. Fischer précise d’ailleurs que le pivot ne devrait pas demander son trade.

Quant à LaVine et DeRozan, leurs niveaux actuels et leurs contrats pourraient refroidir les prétendants.

Un message clair : le chantier est ouvert

Avec ce repositionnement, Sacramento envoie un signal fort : la franchise est prête à remodeler son effectif autour d’un noyau jeune et à faire sauter toutes les certitudes.

Reste à voir si ce virage stratégique débouchera sur un grand ménage dès cette saison ou si Perry jouera la patience jusqu’à la trade deadline.