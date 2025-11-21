Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Magic : 101-129

Kings @ Grizzlies : 96-137

Sixers @ Bucks : 123-114, après prolongation

Hawks @ Spurs : 126-135

- Le MVP de la nuit est à chercher du côté de Philadelphie, où Tyrese Maxey continue de s'approprier cette équipe et le coeur des fans des Sixers. L'arrière All-Star a signé son record de points en NBA cette nuit, lors de la victoire des siens en prolongation à Milwaukee. Maxey a fini avec 54 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et 3 contres, mais a aussi envoyé le match en prolongation sur deux lancers réussis à 7 secondes. C'est aussi lui qui a orchestré, avec Justin Edwards, le démarrage canon des Sixers durant l'overtime.

Dans un match où aucun des deux anciens MVP que sont Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo n'ont joué, Paul George (21 pts) a été intéressant sur les 25 minutes qu'il a disputées. Chez les Bucks, Ryan Rollins (32 pts, 14 asts) n'a pu éviter une quatrième défaite en cinq matches malgré un match solide jusqu'au bout.

Tyrese Maxey tonight: 47 mins

54 points (career-high)

9 assists

5 rebounds

3 steals

3 blocks

18-30 FGA

6-15 3PA

+18 in a 9 point win I challenge you to name 10 players in the NBA better than him. The Franchise has arrived pic.twitter.com/WoNHriGA67 — Sean Barnard (@Sean_Barnard1) November 21, 2025

- Ces Spurs sont surprenants ! San Antonio a gagné un troisième match de suite sans Victor Wembanyama, cette nuit, lors de la réception d'Atlanta. Les Texans ont dominé les Hawks grâce à leurs joueurs d'expérience, De'Aaron Fox (26 pts) et Keldon Johnson (25 pts), mais aussi grâce à un joueur encore inconnu du grand public : l'arrière dominicain David Jones Garcia. Habitué de la G-League et signé en two-way par les Spurs cet été, le joueur de 24 ans a apporté une étincelle précieuse dans un secteur décimé par les absences de Stephon Castle et Dylan Harper. Jones Garcia a compilé 12 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et un contre en 19 minutes, avec un +/- de +25 !

Du côté des Hawks, qui ont pris deux bouillons sur les 2e et 4e QT, Zaccharie Risacher a fait son retour mais est passé totalement à côté de son match en attaque (2 pts à 1/10). C'est Nickeil Alexander-Walker (38 pts à 13/17) qui a porté Atlanta avec l'aide de Jalen Johnson (26 pts), mais sans succès au final.

- Orlando s'est facilement imposé à domicile contre les Clippers (129-101) avec des matches solides de la part de Jalen Suggs (23 pts, 7 asts), Franz Wagner (20 pts) et Tristan Da Silva (17 pts) notamment. James Harden (31 pts) s'est retrouvé trop seul et n'a pu empêcher les Clippers de perdre pour la 9e fois en 10 matches...

- Les Kings ont encore passé une soirée apocalyptique. Juste après avoir appris la blessure au ménisque de Domantas Sabonis, Sacramento a pris une avoinée terrible chez une autre équipe pourtant elle aussi en crise. Les Grizzlies ont allumé (137-96) leurs visiteurs pour mettre fin à leur série de cinq défaites consécutives. Santi Aldama (29 pts), Jock Landale (21 pts) et Cedric Coward (19 pts) ont été les plus en vue, Vince Williams Jr distribuant lui 15 passes décisives. C'est la 8e défaite de suite pour les Kings, qui ont à chaque fois perdu d'au moins 10 points. Maxime Raynaud a été une petite éclaircie pour Sacramento. Le rookie français a profité de la rouste reçue par son équipe pour jouer 21 minutes et inscrire 12 points à 6/8.