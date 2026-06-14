Les Spurs, ce n’est qu’un au revoir

Les images sont dures. Victor Wembanyama qui rejoint immédiatement le vestiaire après le buzzer. Les regards vides. Le silence du Frost Bank Center. Une équipe qui sait qu'elle vient de laisser passer une occasion immense.

Parce qu'il faut commencer par là : cette défaite est cruelle.

Les Spurs ont perdu les Finales NBA 4-1. Mais ceux qui n'ont pas suivi la série pourraient croire à une domination totale des Knicks qui n'a jamais vraiment existé, si ce n’est sur le plan psychologique.

San Antonio a mené pendant une grande partie de ces Finales. Souvent de manière nette. Parfois de manière écrasante. Les Spurs ont compté jusqu'à 15 points d'avance dans ce Game 5. Ils ont mené de 29 points dans le Game 4. Ils ont longtemps contrôlé le Game 1. Ils ont également eu leurs chances dans le Game 2. Et pourtant, ils repartent sans trophée. C'est ce qui rend cette défaite si difficile à avaler.

Une leçon que cette équipe devait peut-être apprendre

Le constat le plus sévère concerne sans doute l'aspect mental. On peut parler d'exécution, de choix tactiques, d'adresse. Mais une équipe qui mène aussi souvent, avec des écarts aussi importants, et qui perd quatre des cinq matches d'une série, doit forcément regarder plus loin.

Les Spurs ont parfois joué comme une équipe qui découvrait encore les Finales. Ce n'est pas une critique, simplement la réalité. Cette équipe était la deuxième plus jeune de l'histoire des Finales NBA et cela s'est parfois vu lorsque la pression montait.

Dans les possessions importantes. Dans certains choix offensifs. Dans les moments où New York accélérait. Les Knicks savaient exactement qui ils étaient. Les Spurs étaient encore en train de le découvrir.

Wembanyama n'a que 22 ans

C'est peut-être le chiffre le plus absurde de toute cette histoire. À force de le voir accumuler les distinctions, on oublie parfois que Wembanyama est encore au début de sa carrière.

Il a montré des limites dans cette série. Parfois dans sa sélection de tirs. Parfois dans sa gestion émotionnelle. Parfois dans sa manière de répondre aux ajustements défensifs.

Mais il a aussi terminé ces Finales en dominant des séquences entières des deux côtés du terrain. Son impact défensif a été immense. Sa capacité à protéger le cercle reste unique. Et surtout, il continue d'apprendre à une vitesse impressionnante.

Connaissant son éthique de travail, il serait extrêmement surprenant que ces Finales ne deviennent pas une source de progression. Il est encore en train d'apprivoiser ses propres pouvoirs.

Dylan Harper, la révélation qui change tout

Le plus grand motif d'optimisme porte peut-être un autre nom : Dylan Harper.

Au début de la saison, les Spurs espéraient avoir trouvé leur meneur du futur. Quelques mois plus tard, ils ont peut-être découvert beaucoup plus que cela.

Harper a été remarquable pendant ces Finales. Il a scoré, créé, défendu, attaqué les grands moments sans peur. Il a parfois donné l'impression d'être le joueur le plus serein de l'effectif malgré son statut de rookie.

Quand l'attaque des Spurs s'enrayait, c'était souvent lui qui trouvait une solution. Quand la pression montait, c'était souvent lui qui gardait les idées les plus claires.

On comprend désormais pourquoi il devient presque impossible d'imaginer cette équipe sans lui.

Les fondations sont là

Stephon Castle a raté son dernier match. Cela arrive. Ce serait oublier beaucoup trop vite tout ce qu'il a apporté pendant cette campagne.

Son agressivité vers le cercle, sa personnalité, son absence totale de peur dans les grands rendez-vous et sa polyvalence défensive en font déjà un complément idéal aux côtés de Wembanyama et Harper.

Julian Champagnie a lui aussi répondu présent. Peut-être que son avenir se situe davantage dans un rôle de spécialiste et de complément. Peut-être que les Spurs chercheront un titulaire plus complet à son poste. Mais il a largement tenu son rang.

Et puis il y a tous ces détails qui comptent : la culture du travail, le caractère du groupe, l'adhésion au projet, la capacité à défendre ensemble. On voit déjà l'ossature.

La question Fox

Il est impossible de conclure sans évoquer De'Aaron Fox.

Parce que les Finales ont aussi montré ce qui manque encore à San Antonio. Fox était probablement diminué physiquement. Cela mérite d'être rappelé. Mais lorsqu'on possède son statut, son expérience et son contrat, il est difficile d'ignorer certaines performances.

Le Game 5, terminé à 3 sur 15 au tir, résume une série compliquée. Il y a eu quelques moments importants, quelques paniers précieux. Mais trop peu de domination, trop peu de constance, trop peu de matches où il a ressemblé au joueur capable de faire basculer une série de Finales.

L'intersaison dira si les Spurs considèrent qu'il reste la bonne solution à long terme.

La prudence avant les promesses

Le plus facile serait d'affirmer que San Antonio reviendra. La NBA ne fonctionne pas comme ça. Des équipes plus fortes, plus expérimentées ou plus talentueuses ont parfois disparu des radars après une défaite en Finales. Il n'existe aucune garantie. Aucune.

Mais il existe des équipes qui donnent envie d'y croire. Et ces Spurs en font partie.

Parce qu'ils ont 22 ans, 21 ans ou parfois moins qu'ils ont tenu tête à une équipe qui vient de devenir championne et ont souvent semblé capables de gagner cette série. Parce qu'ils repartent avec des regrets immenses, mais aussi avec des certitudes.

Cette histoire n'est probablement pas terminée.